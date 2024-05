Kyle Lowry a choisi Miami et il compte bien y rester

Les fans qui se plaignent de son rendement cette saison ? Kyle Lowry s’en « fiche ». « Mes statistiques ne sont plus ce qu’elles étaient. Évidemment que j’adorerais tourner à 25 points de moyenne, mais si cela ne permet pas de gagner des matchs et n’aide pas l’équipe dans son ensemble, cela n’a pas d’importance », développe le meneur qui se contenterait de deux points inscrits du moment que le Heat gagne.

C’est précisément parce que les Floridiens ont mis du temps à basculer dans le positif cette saison et que le meneur patine niveau production que certains fans locaux le ciblent. Le vétéran de 36 ans est sur les bases de sa plus petite saison au « scoring » (12.4 points) depuis l’exercice 2012-2013 et ses pourcentages d’adresse ne décollent pas (40% dont 33.5% de loin).

En janvier, ses moyennes ont même chuté à 8 points pour 37% de réussite, dont 25% à 3-points… Pour expliquer cette baisse de régime, le meneur évoque au Miami Herald plusieurs pistes : le fait de prendre ses tirs dans des zones différentes cette saison, un changement de rôle aux côtés de coéquipiers qui progressent…

« Bam (Adebayo) fait une saison All-NBA. Tyler (Herro), Jimmy (Butler) font des saisons de All-Star. Pour moi, il s’agit de savoir comment je peux avoir une influence sur le jeu sans avoir le ballon », juge le meilleur passeur de l’équipe, alors que Erik Spoelstra aimerait qu’il ait un peu plus la balle en main.

Toujours une chance de titre

À condition qu’il soit sur le terrain évidemment. À sept reprises cette saison, dont deux fois la semaine dernière (Boston et Orlando), son coach a préféré se passer de lui dans le quatrième quart-temps, pour privilégier l’option Gabe Vincent. « J’aimerais toujours pouvoir finir le match, mais ce qui est le mieux pour l’équipe et nous aide à gagner, c’est tout ce qui compte », redit Kyle Lowry.

Au cœur de ce contexte sportif compliqué, le nom du joueur circule parmi les rumeurs de transfert.

Même s’il ne bouge pas dans les jours à venir, le meneur, à qui il reste une dernière année de contrat l’an prochain à près de 30 millions de dollars, va connaître une évolution salariale prochainement. À Miami de préférence.

« J’ai déjà fait l’objet de rumeurs d’échange. J’ai un très beau contrat qui peut (me faire) bouger. L’organisation croit en moi et je suis heureux d’être ici. Je veux rester, j’aime cet endroit, je l’ai choisi. Je sens qu’on a une chance d’être toujours dans la course au titre. Avec Jimmy, Bam, Tyler et Spo comme entraîneur, on a toujours une chance », maintient-il.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.4 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 Total 1138 32 42.4 36.8 81.5 0.8 3.5 4.3 6.2 2.7 1.3 2.3 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.