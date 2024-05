Les Raptors n’ont pas encore dit leur dernier mot

Tous les moyens sont bons pour essayer de se remonter le moral du côté de Toronto et les victoires acquises à Sacramento et Portland en ont fait partie la semaine dernière.

Malgré une première partie de saison galère, tout n’est pas encore perdu pour la franchise canadienne qui fait tout pour essayer d’accrocher le bon wagon en vue de la fin de saison. Douzième de la conférence Est, Toronto possède le même nombre de victoires que le 8e (Washington) et il suffit d’une bonne série pour vite retrouver la première partie de tableau.

Dans les attitudes, le coach Nick Nurse a trouvé que son groupe avait fait de son mieux lors de la dernière victoire à Portland (105-123).

« C’était vraiment notable, cette cohésion et cette connexion. On rebondit après une défaite difficile la nuit précédente face à Golden State, même si on est à l’extérieur, dans un environnement hostile. Ils ont vraiment fait front ensemble », a noté Nick Nurse.

Parmi les leaders des Raptors, Fred VanVleet s’est également placé en rassembleur alors que Toronto a passé sa saison à chercher un semblant de stabilité depuis le début.

« On a clairement beaucoup de jeunes gars dans le roster. Pour le meilleur ou pour le pire, on ne peut jamais savoir quand le déclic arrivera. Mais je crois que ces dernières semaines, ça commence à venir. On progresse, on s’améliore. Et comme je l’ai dit l’autre jour, ce n’est pas encore trop tard. J’aime la direction qu’on prend. On a joué un meilleur basket ces derniers temps, et on avance, au jour le jour ».

L’étincelle Achiuwa

La victoire en Oregon a notamment permis de constater le retour au top niveau de Precious Achiuwa, qui a validé ses dernières bonnes sorties par un record en carrière à 27 points accompagnés de 13 rebonds. De bon augure pour la suite en attendant le retour d’OG Anunoby, touché au poignet et qui ne sera pas de la partie face aux Suns ce soir.

« Tout est une question de rythme, de jeu et de cohésion collective », assure l’ancien intérieur du Heat, tandis que son coach rappelle que son pivot avait suivi la même trajectoire la saison passée : « Precious avait connu une bonne série après le All-Star Game la saison passée. Je ne suis pas sûr qu’il soit aussi bon, cependant. Il est beaucoup plus en contrôle, plus puissant. C’est comme s’il se précipite un peu moins, qu’il arrive à jouer à son rythme et à son tempo et à être capable de faire de bonnes lectures. »

Cette montée en puissance est essentielle car elle permet aux Raptors d’alterner entre les jeux intérieur et extérieur, et de proposer un peu de jeu au poste.