Une KD 15 sur le thème des Jeux Olympiques

Nike a trouvé une façon originale de mettre à l’honneur la carrière de Kevin Durant avec ce coloris « Olympics », pour rappeler le parcours couronné de succès de KD sur la scène olympique avec trois médailles d’or, à Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo en 2021.

La tige est donc principalement couleur or et l’ensemble est complété par les couleurs du drapeau américain, avec du rouge, du bleu et des touches de blanc. On découvre également quelques stats à l’intérieur de la languette : 435 (points), 19.3 (points par match) et les années 2012, 2016 et 2020.

La date de sortie de cette KD 15 « Olympics » n’a pas encore été dévoilée.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Classic. Aperçue notamment aux pieds de Jayson Tatum, la 37 est déclinée pour la première fois dans une version Low, dans un coloris « Classic » blanc et noir. Livraison et retour offert.