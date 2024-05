Un petit clin d’oeil aux Bucks sur la Zoom Freak 4 « Oxygen Purple »

La Zoom Freak 4 a multiplié les coloris « osés » depuis sa sortie et cette version « Oxygen Purple » ne déroge pas à la règle. Pour compléter une tige majoritairement blanche, on trouve ainsi des touches de violet lavande et vert clair, au niveau de l’arrière de la chaussure, du col intérieur et du logo sur la languette. Peut-être un clin d’oeil aux Bucks, qui ont eu le violet et le vert comme couleurs principales par le passé.

L’intérieur du « Swoosh » ressort en gris métallisé tandis que la semelle apparaît en blanc, bleu et vert. Sortie le 1er février sur le sol US, à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

