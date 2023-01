Nikola Vucevic a retrouvé son niveau All-Star

Si les Bulls sont désespérants d’irrégularité, un élément ne cesse de progresser de mois en mois. C’est Nikola Vucevic, revenu à son meilleur niveau, avec 20.1 points, 13 rebonds et 4.5 passes décisives de moyenne en janvier. Dans sa dernière année de contrat, le Monténégrin vient de signer une 12e double-double en 14 matches face au Magic, et ses performances mettent une pression supplémentaire sur ses dirigeants.

Faut-il profiter de la « trade deadline » pour récupérer une très bonne contrepartie ou attendre l’été prochain pour tenter de le prolonger au meilleur prix ? Nikola Vucevic assure qu’il n’y pense pas.

« Je me sens très bien en ce moment, je suis vraiment en rythme » reconnaît le pivot des Bulls après la rencontre face au Magic. « Je trouve vraiment mes positions en match, qu’il s’agisse de mettre des tirs, créer pour les autres ou prendre des rebonds. »

C’est justement par le rebond que Nikola Vucevic a lancé cette saison. Souvent oublié en attaque, il s’est concentré sur cet aspect du jeu, et cette agressivité a déteint sur l’attaque.

« Il y a eu une petite période pendant laquelle je faisais mon boulot pour écarter mon joueur mais je ne voulais pas aller chercher le ballon. Et je n’étais pas aussi agressif sur les rebonds offensifs. J’ai donc mis l’accent sur ce point. C’est mon travail de le faire. J’ai toujours été un bon rebondeur. C’est important pour notre équipe. Il y a eu des matches où on défendait bien mais où nous avons donné des points sur des « secondes chances » qui nous ont fait mal. J’ai le sentiment que lorsque vous voulez les rebonds, ils viennent davantage vers vous. »

Il n’y a pas qu’au rebond que Nikola Vucevic est en pleine progression, puisqu’il est passé de 2.8 passes décisives de moyenne en décembre, à 4.5 à janvier.

« J’aime vraiment faire des passes, surtout si j’ai la balle dans la raquette et que je peux créer pour mes coéquipiers, que ce soit pour quelqu’un qui coupe ou quelqu’un dans le corner. J’aime autant cela que marquer. C’est un secteur très sous-estimé de mon jeu », estime-t-il. « J’aime faire le bon geste. Cela vient du fait que j’ai une bonne intelligence de jeu. Et je pense que cela nous aide beaucoup parce que Zach (LaVine) et DeMar (DeRozan) sont souvent pris à deux. Cela nous offre beaucoup de solutions en attaque. »