All-Star Game 2023 | Le résultat de vos votes pour les remplaçants

On connait donc les titulaires pour le All-Star Game 2023, qui aura lieu le 19 février prochain à Salt Lake City. À l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui a été désigné capitaine et qui choisira donc son équipe. Il est accompagné de Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jayson Tatum et Kevin Durant.

À l’Ouest, c’est l’inévitable LeBron James qui a encore été désigné capitaine. Il est de son côté accompagné de Stephen Curry, Luka Doncic, Zion Williamson et Nikola Jokic.

Mais qui seront désormais les 14 remplaçants qui seront choisis par les coachs ? On vous a posé la question et, comme d’habitude, il y a des débats. À l’Est, Joel Embiid (96% des votes) et Jaylen Brown (88%) font quasiment l’unanimité et c’est logique. Le premier n’aurait pas été dépaysé parmi les titulaires quand le second est le premier lieutenant, voire leader bis, de la meilleure équipe de la ligue. Derrière, James Harden (67%) nous semble extrêmement haut, alors qu’il a tout de même raté un tiers des rencontres, et qu’il n’est plus aussi indiscutable qu’auparavant. Mais avec les Sixers à la deuxième place de la conférence Est, il a sans doute sa place.

Ensuite, on trouve sept joueurs pour quatre places : Tyrese Haliburton (54%), Julius Randle (50%), Bam Adebayo (48%), Jimmy Butler (46%), DeMar DeRozan (43%), Trae Young (42%) et Pascal Siakam (39%).

VOS REMPLAÇANTS À l’EST

Joel Embiid (Philadelphie)

Jaylen Brown (Boston)

James Harden (Philadelphie)

Tyrese Haliburton (Indiana)

Julius Randle (New York)

Bam Adebayo (Miami)

Jimmy Butler (Miami)

Globalement, on est assez d’accord avec vous. L’impact de Tyrese Haliburton (et on le voit depuis qu’il est absent) à Indiana mérite une première étoile. À New York, on peut hésiter entre Julius Randle et Jalen Brunson pour la place de All-Star et le meneur a d’ailleurs des arguments, mais l’intérieur a retrouvé l’efficacité de sa superbe saison 2020/21 (sauf à 3-points) et il semble avoir pris l’ascendant sur son coéquipier ces dernières semaines.

Comme vous, on pense que l’influence toujours grandissante de Bam Adebayo mérite d’être soulignée par une deuxième étoile. Notre seul point de désaccord porte sur Jimmy Butler.

Certes, l’arrière/ailier est toujours aussi important dans le jeu du Heat et sa capacité à alterner entre le fait prendre le jeu à son compte et de laisser ses coéquipiers s’exprimer en fait une star difficile à évaluer. Mais entre ses matchs ratés, ses nombreux allers-retours à l’infirmerie et le bilan du Heat, on a du mal à l’envoyer à Salt Lake City en plus de Bam Adebayo. Et s’il faut choisir un joueur floridien, c’est l’intérieur qui a clairement l’avantage.

Alors qui à sa place ? Niveau stats et constance, Pascal Siakam et DeMar DeRozan étaient des options mais on opte plutôt pour Jrue Holiday. Alors certes, le meneur des Bucks a lui aussi raté des matchs, et il n’a pas toujours été adroit. Mais son impact des deux côtés du terrain a été essentiel pour compenser les blessures à Milwaukee.

Deux Lakers au All-Star Game ?

À l’Ouest, c’est encore plus clair dans vos votes avec Ja Morant (97%), Shai Gilgeous-Alexander (86%), Damian Lillard (76%), Lauri Markkanen (76%) et Domantas Sabonis (74%) qui se détachent.

Pour les deux dernières places, Anthony Davis (49%) et De’Aaron Fox (46%) ont aussi pas mal d’avance sur leurs poursuivants, Paul George (36%), Anthony Edwards (31%), Devin Booker (28%), Kawhi Leonard (18%), Aaron Gordon (10%), Klay Thompson (9%) ou encore CJ McCollum (8%).

VOS REMPLAÇANTS À l’OUEST

Ja Morant (Memphis)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)

Damian Lillard (Portland)

Lauri Markkanen (Utah)

Domantas Sabonis (Sacramento)

Anthony Davis (LA Lakers)

De’Aaron Fox (Sacramento)

Là aussi, nous sommes globalement d’accord avec vous. Impossible de ne pas envoyer Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander à Salt Lake City, tout comme Damian Lillard, malgré les problèmes de Portland.

Lauri Markkanen et Domantas Sabonis sont également trop précieux pour le Jazz et les Kings. On peut par contre hésiter pour les deux dernières places. Il faut au minimum un joueur du « frontcourt » en plus (car il en faut au moins trois) mais on a du mal à mettre en avant Anthony Davis. Sa longue absence et le bilan des Lakers ne plaident pas en sa faveur, même s’il a été ultra dominant sur une courte période. À la place, on préfèrerait que la NBA invite Aaron Gordon, pour son impact défensif et pour saluer la saison de Denver.

Pour De’Aaron Fox, on a beaucoup hésité avec Anthony Edwards, de plus en plus constant au fil des semaines, et de plus en plus patron chez les Wolves. Toutefois, le meneur de Sacramento nous semble mériter sa première étoile, par rapport à la superbe 3e place actuelle de son équipe dans la conférence Ouest. Même si elle reste assez fragile.