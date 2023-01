All-Star ou pas, Jamal Murray savoure d’abord son retour à son meilleur niveau

On l’oublierait presque, dans une conférence Ouest surpeuplée de guards de grand talent, dominée par une équipe des Nuggets qui a trouvé son rythme de croisière sous l’impulsion d’un Nikola Jokic lancé tout schuss vers un troisième titre consécutif de MVP, mais Jamal Murray est de retour à un très bon niveau cette saison.

Absent des terrains toute la saison dernière après sa blessure au genou lors de la saison post-Covid, le Canadien de Denver a retrouvé les planches en octobre dernier, montant progressivement en puissance au fil des semaines, jusqu’à atteindre, depuis le passage à l’année 2023, son meilleur niveau depuis sa saison 2020/21, écourtée par sa blessure (21.2 points, 4 rebonds et 4.8 passes en 48 matchs).

Moins scoreur cette saison (19.1 points), le « Blue Arrow » progresse en revanche dans les autres domaines, particulièrement dans la création puisqu’il affiche sa meilleure moyenne en carrière à la passe, avec 5.7 unités par match. Sur les 25 derniers matchs de son équipe (20 victoires pour 5 défaites, le deuxième meilleur bilan de la ligue sur cette période), il atteint même une moyenne de 6.4 passes par match, avec 20.5 points (à 40% derrière l’arc) et 4.5 rebonds.

Une hausse certaine de son niveau de jeu qui intervient à un peu moins de trois semaines du All-Star Game, ouvrant la porte à un début de discussion sur sa potentielle présence, même si la concurrence sera très, très féroce (Shai Gilgeous-Alexander, Ja Morant et De’Aaron Fox notamment, voire Damian Lillard et Anthony Edwards…).

« Jamal Murray évolue à un niveau de calibre All-Star » assurait alors son coach Mike Malone en début de semaine, après une victoire étriquée sur le parquet des Pelicans. « J’observe en ce moment un Jamal Murray très confiant, et très agressif. »

De la confiance, Jamal Murray n’en manque effectivement pas, comme sa réponse aux commentaires de son coach le laissait comprendre. « Je laisse mon jeu parler pour moi… Mais je suis d’accord avec lui, quand même. »

Son niveau de la « bulle », un standard à battre

Car tel est l’état d’esprit de Jamal Murray : si sa blessure était assurément un sacré coup dur et un revers pénible dans sa progression, rien ne peut désormais l’empêcher, maintenant qu’il est de retour, de reprendre sa marche en avant, et de retrouver, voire de surpasser, son énorme niveau de la « bulle » sanitaire d’Orlando, à l’été 2020.

« Je veux être meilleur que lors de la « bulle ». Quand on en sera là, tout le monde me lâchera la grappe, à me demander si je pense être de retour à mon meilleur niveau. Ça se voit que j’en suis là, non ? » il poursuivait. « Les comparaisons entre le moi d’avant et d’après blessure font partie du jeu, mais moi je ne peux que me concentrer sur ma progression. Je ne contrôle pas [ces comparaisons]. D’ailleurs, mon niveau de la « bulle » n’était même pas mon meilleur niveau. J’ai encore plein de choses à montrer, de paliers à atteindre. »

Puis le meneur des Nuggets de finalement relativiser son rapport et ses attentes quant au match des étoiles, loin d’être une fin en soi.

« Ce n’est pas un échec ou une réussite pour moi, une sélection au All-Star Game. Je vise surtout le titre. Donc je ne veux pas espérer faire le All-Star Game, pour au final ne pas être pris et me lamenter à ce sujet » concluait-il ainsi. « Je sais déjà que je fais partie des meilleurs. Je n’ai pas besoin d’une validation supplémentaire. »