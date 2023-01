Pour Kevin Durant, LeBron James est d’abord un scoreur

« Rivaux » de longue date, ils ne se sont malheureusement plus affrontés depuis le 25 décembre 2018, alors Kevin Durant doit se contenter aujourd’hui d’observer de loin, et non plus de près, le phénomène LeBron James, en passe de devenir le scoreur le plus prolifique de l’histoire.

Comme beaucoup ces derniers temps, « KD » n’a pas manqué d’être interrogé sur les prouesses au scoring de « LBJ ». Et pour celui que certains considèrent comme l’attaquant ultime, il est toujours étonnant d’entendre que le futur détenteur du record de points marqués en saison régulière ne serait pas un scoreur, mais plutôt un passeur.

« Vous voyez, je n’ai jamais vraiment cru à l’idée selon laquelle c’est d’abord un passeur », explique-t-il lors d’un échange avec Quentin Richardson, Nate Robinson et Dorell Wright. « Selon moi, LeBron a toujours été un scoreur qui pouvait passer, je pense que c’est avant tout un scoreur. Quand vous pouvez inscrire 50 points comme ça et tourner à 27 points de moyenne en carrière, vous êtes d’abord un scoreur. Voilà mon opinion. En plus de ça, il y a cette longévité, qui vous amène à devenir le N°1 au scoring… Donc je pense juste que c’est avant tout un scoreur qui peut créer du jeu avec ses passes et c’est le sous-estimer de le considérer d’abord comme un passeur. »

Une longévité « inspirante »

Détenteurs de nombreux records au scoring, grâce à son impressionnante régularité, aussi folle que sa précocité et sa longévité, LeBron James ne laisse en tout cas aucun de ses pairs indifférent. Surtout pas Kevin Durant, toujours bluffé par la longévité de celui qui lui a souvent fait de l’ombre au début des années 2010.

« Sa longévité est motivante », décrit-il. « Quand vous voyez qu’il tourne toujours à 30 points de moyenne à 38 ans et qu’il continue d’être présent des deux côtés du parquet, c’est vraiment inspirant. Il fixe la barre pour ce que veut être un athlète et tout le monde ne peut pas le faire. C’est peut-être le niveau le plus élevé que vous puissiez atteindre. Il y a cet exemple maintenant, il a établi pour longtemps un précédent pour les basketteurs. »

Pour l’anecdote, et afin d’apporter de l’eau au moulin de Kevin Durant sur cet aspect de longévité, notons que LeBron James (29.9 points de moyenne cette saison, à 38 ans) reste en lice pour battre… son propre record, établi à 37 ans en 2021/22, pour ce qui est du joueur le plus âgé à tourner à 30+ points de moyenne sur une saison. Lui qui est déjà le plus jeune joueur à avoir tourné à 30+ points de moyenne sur une saison : 21 ans en 2005/06…