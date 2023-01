À 23h30, c’est le derby de New York entre les Nets et les Knicks alors qu’à 02h30, on retrouve le « Clasico » de la NBA avec un match entre les Celtics et les Lakers.

Pour le reste, les Clippers veulent confirmer à Atlanta (01h30) tandis que Rudy Gobert et les Wolves accueillent les Kings (02h00) et que la soirée se termine à Portland, qui reçoit Toronto (04h00, beIN Sports Max 4).

Programme complet

21h00 | Philadelphie – Denver (beIN Sports 2)

23h30 | Brooklyn – New York

01h00 | Detroit – Houston

01h00 | Orlando – Chicago

01h30 | Atlanta – LA Clippers

02h00 | Minnesota – Sacramento

02h00 | New Orleans – Washington

02h00 | San Antonio – Phoenix

02h30 | Boston – LA Lakers

03h00 | Utah – Dallas

04h00 | Portland – Toronto (beIN Sports Max 4)