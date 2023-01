Le titre pour Philadelphie ? Julius Erving y croit !

En 2021, Milwaukee a décroché le second titre de champion NBA de son histoire 50 ans après le premier. Et si c’était au tour des Sixers de mettre fin à plusieurs décennies de disette ? La dernière fois que Philly a remporté le titre, c’était il y a quarante ans, lors de la saison 1982-1983, et Julius Erving avait été le fer de lance de cette belle épopée conclue par un « sweep » face aux Lakers en finale.

Quarante ans plus tard, les Sixers, deuxièmes de la conférence Est, font partie des prétendants sérieux à la victoire finale. Les troupes de Doc Rivers peuvent en tout cas compter sur le soutien de « Dr. J », qui a exprimé son enthousiasme lors du gala de la « Sixers Youth Foundation »

« Je pense que cette équipe a de très bonnes chances », a-t-il déclaré. « C’est un groupe assez confiant, un groupe assez riche. Maintenant, il s’agit de faire en sorte que cette cohésion fonctionne et de la maintenir au moment des playoffs. Beaucoup de gens négligent la saison régulière, mais je pense que vous affinez votre talent pendant la saison régulière et que vous gagnez en confiance. Vous découvrez les nuances de ce qu’il faut faire pour réussir au fil de la saison. C’est difficile de gagner contre une très bonne équipe quatre fois sur sept, mais je pense que les Sixers sont capables de le faire ».

Fan de Tyrese Maxey

Julius Erving s’est notamment enflammé pour Tyrese Maxey, qui a toutes les qualités pour être le facteur X de l’équipe de Doc Rivers derrière James Harden et Joel Embiid, au même titre qu’un joueur comme Tobias Harris.

« Tout est impressionnant chez lui, sa personnalité, son attitude, son énergie, ses capacités. Il est capable de scorer autant que n’importe quel joueur de la ligue. C’est une autre version d’Allen Iverson. Iverson n’avait pas peur, et je vois ça en Maxey. Et Maxey a probablement un peu plus de floaters dans sa panoplie », a-t-il ajouté.



S’il n’a jamais entraîné au plus haut niveau, Julius Erving a encouragé Doc Rivers à maintenir Tyrese Maxey comme sixième homme.

« A l’époque, on avait ce que les gens appelaient la « Bomb Squad ». C’était World B. Free, Joe Bryant, Steve Mix qui sortaient du banc et ils faisaient leurs trucs. Je pense que Philly a une version similaire avec Maxey qui sort du banc. C’est très important. C’est le leader. Et Shake Milton peut aussi sortir du banc. Ces gars sont capables de scorer… et ils pourraient être titulaires dans d’autres équipes ».