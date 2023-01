Bismack Biyombo est arrivé en NBA lors de la Draft de 2011, à Charlotte, un an après la prise de pouvoir de Michael Jordan. Le pivot a défendu les couleurs des Bobcats/Hornets de 2011 à 2015 puis de 2018 à 2021.

Forcément, « Biz » a eu la chance de côtoyer Michael Jordan, qu’il décrit comme un propriétaire plus proche de ses joueurs qu’on ne pourrait le penser. Même si la situation des Hornets a souvent été compliquée, MJ est resté un dirigeant disponible, n’hésitant pas, par exemple, à s’asseoir au bout du banc de son équipe…

« Il est toujours là pour donner des conseils aux joueurs et autres », a-t-il glissé. « C’est quelqu’un que je peux toujours joindre si j’ai besoin de conseils, que tu sois dans son équipe ou dans celle d’en face ».

Règle numéro 1 : ne jamais mettre Michael Jordan au défi

Alors que Michael Jordan va fêter ses 60 ans le 17 février prochain, Bismack Biyombo s’est également confié sur les qualités de basketteur presque toujours intactes de son altesse. Le n°18 des Suns s’est ainsi souvenu d’une époque pas si lointaine où le numéro 23 de légende prenait plaisir à se mesurer à l’effectif professionnel.

« Mike reste Mike, mec. Je l’ai vu jouer en un-contre-un avec des joueurs après les matchs, et un par un, il se les payait. C’était probablement il y a sept ou huit ans. Il venait à l’entraînement, jouait en tête-à-tête avec les joueurs et les tuait, à 100 %. Je ne pensais pas qu’il pouvait encore bouger comme ça », s’est-il remémoré. « Pendant le Covid, je crois que quelqu’un l’avait mis au défi alors qu’on avait une conférence téléphonique. Il avait dit : ‘Donnez-moi quelques mois, j’ai juste besoin de me mettre en forme. Je n’ai pas besoin de courir et tout ça, mais juste quelques mois, et je serai prêt pour le un-contre-un’. Je ne suggérerais à personne de faire ça ! (rires) ».

Cette saison encore, Charlotte squatte les tréfonds de la NBA, le « process » de reconstruction autour de LaMelo Ball et Miles Bridges ayant clairement pris du plomb dans l’aile. Mais Bismack Biyombo, qui s’est fait plaisir avec 5 contres dans la large victoire des Suns, fait confiance à Michael Jordan pour arriver à provoquer un rebond.

« Évidemment, ils ont traversé une période difficile, pour ainsi dire, en ne gagnant pas autant de matchs qu’ils le voudraient. Mais je sais que Michael est un compétiteur et qu’il essaie de comprendre comment il peut réussir une meilleure saison l’année prochaine. À côté de ça, je parle toujours à ces jeunes. Ce sont comme mes petits frères, alors je trouve toujours de la joie à me mesurer à eux et à voir le chemin qu’ils ont parcouru. Si on compare la première année de LaMelo et là où il en est maintenant, il a tellement mûri ».