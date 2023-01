Programme du soir | L’heure du derby de Los Angeles

À 01h30, on attendait aussi le choc entre Miami et Boston, mais les Celtics se présenteront sans Jaylen Brown, Al Horford, Malcolm Brogdon et Marcus Smart. Soir trois titulaires et leur premier remplaçant…

À la même heure, les Knicks vont tenter de se relancer face aux Cavaliers tandis que les Nuggets espèrent le retour de Nikola Jokic face aux Pelicans (02h00), toujours privés de Zion Williamson et sans doute Brandon Ingram.

Programme complet

01h00 | Indiana – Chicago

01h30 | Miami – Boston

01h30 | New York – Cleveland

02h00 | New Orleans – Denver

02h30 | Dallas – Washington (beIN Sports Max 4)

03h00 | Phoenix – Charlotte

04h00 | LA Lakers – LA Clippers (beIN Sports 1)