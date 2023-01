Après LaMelo Ball, le championnat australien rêve de Bronny James

Avant de rejoindre la NBA, Bronny James va-t-il passer par la NBL ? C’est peu probable mais la ligue professionnelle australienne y croit puisque le président de la NBL a révélé qu’il avait contacté le camp LeBron.

« Nous avons effectivement pris un contact et il y a un début de conversation mais c’est encore trop tôt », a déclaré Larry Kestelman, au Herald Sun. « Le chemin est long mais la discussion a débuté et nous serons en lice ».

Le commissionnaire de la NBL s’adresse même directement au fils de LeBron James : « Bronny, si tu nous écoutes, on est là ! On a une place pour toi ! » lance Larry Kestelman.

A un degré moindre de la Team Ignite, en G-League, la NBL est devenue une véritable alternative à la NCAA et quelques joueurs, aujourd’hui en NBA, sont passés par ce championnat avant d’être draftés comme LaMelo Ball, RJ Hampton et Ousmane Dieng. Sans oublier bien sûr Josh Giddey, même s’il a effectué toute sa formation chez lui, en Australie.

Pour l’instant, la NBL n’est clairement pas favorite pour accueillir Bronny, et l’aîné des enfants de LeBron a d’ailleurs dévoilé sa « short list » ce week-end, et ça devrait se jouer entre Ohio State, USC, et Oregon.