Tyler Herro : « Ça y est, je sais prendre les bonnes décisions des deux côtés du terrain »

S’il commence à faire partie du décor à Miami, où il est arrivé en 2019 quand Pat Riley l’a sélectionné avec le 14e choix de la Draft après sa saison freshman à Kentucky, Tyler Herro demeure pourtant le troisième plus jeune joueur de l’effectif du Heat, tout en ayant déjà l’expérience d’un (jeune) vétéran.

Rookie surdoué lors de la saison 2019/20, au cours de laquelle il s’imposait sans tarder comme un élément essentiel de la rotation d’Erik Spoesltra, avant d’exploser en playoffs dans la « bulle » sanitaire d’Orlando, l’arrière du Heat avait ensuite brutalement retrouvé la terre ferme lors de sa deuxième saison, naviguant aussi dans des rumeurs de transfert. Avant de revenir sur le devant de la scène en s’emparant, sans la moindre contestation possible, du trophée de Sixth Man Of The Year la saison passée, signant par la suite une énorme prolongation de contrat (130 millions de dollars sur quatre ans) à l’automne dernier, qui faisait de lui le nouvel arrière titulaire de son équipe.

Autrement dit : alors que son contrat rookie n’est même pas encore arrivé à son terme, Tyler Herro a effectivement déjà de la bouteille dans la ligue.

« J’ai le sentiment que [ma Draft] était il y a longtemps, et en même temps c’est comme si c’était hier. C’est un sentiment étrange » confiait-il à ce sujet ce dimanche, avant d’aider son équipe à battre les Pelicans avec une sortie à 26 points, 8 rebonds et 4 passes décisives. « J’ai encore le sentiment d’être un nouveau dans cette ligue. Mais les années passent très vite. J’en suis déjà à la moitié de ma quatrième saison, c’est bientôt le All-Star Break. C’est dingue de voir la vitesse à laquelle les saisons défilent. Mais je suis toujours reconnaissant et heureux d’être dans cette position, de continuer à jouer le sport que j’aime. »

Désormais un as du « pick-and-roll »

Plus sobre et efficace dans sa prise de décisions, à l’image de son 52% aux tirs à 2-points (record en carrière) et de sa moyenne de 4.4 passes décisives par match (troisième meilleure moyenne de son équipe), Tyler Herro se précipite moins que par le passé, et lit tout simplement mieux le jeu cette saison.

« Je suis plus en contrôle » confirmait-il d’ailleurs. « Je pense que ça y est, je sais prendre les bonnes décisions des deux côtés du terrain. Le jeu va moins vite. »

C’est particulièrement vérifiable sur « pick-and-roll », le schéma de jeu privilégié de l’ancien de Kentucky, qui demeure un porteur de balle dans l’âme. Comme le relève le Miami Herald en citant les données de Synergy Sports, le Heat marque ainsi 1.14 point par possession quand Tyler Herro est le porteur de balle sur une phase de « pick-and-roll », ce qui le place dans le 91e centile de la ligue ! La saison dernière, ce total était de 0.95 point par possession, bon pour le 52e centile.

Le principal intéressé cite notamment son entente avec Bam Adebayo, un autre ancien de Kentucky, même si les deux joueurs n’ont jamais ensemble à Lexington, pour expliquer ce niveau de maitrise du « pick-and-roll ».

« Le fait qu’on s’entende bien hors des terrains est un facteur, c’est sûr. On se connait bien, on se parle souvent même quand nous ne sommes pas sur les terrains. Donc ça influe sur notre relation sur le parquet » conclut ainsi le « Boy Wonder ». « Il me facilite la vie, tout comme je lui facilite la sienne, je pense. »