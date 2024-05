Chris Finch regrette l’immaturité des Wolves

Après trois minutes de jeu, Chris Finch a décidé de prendre un temps-mort. Un choix nécessaire car le tableau d’affichage n’était pas à l’avantage des Wolves : 9-0 Houston. « Ça m’a assez bien dit ce à quoi allait ressembler le reste de la rencontre », constate amèrement le coach de Minnesota pour Twin Cities.

Le retour de Rudy Gobert, absent depuis trois matches et auteur d’une bonne prestation avec 15 points et 16 rebonds, n’a pas eu l’effet escompté. Peut-on dire que les Wolves ont été surpris par une équipe de Houston qui restait sur treize défaites de suite ?

Pas totalement parce qu’Anthony Edwards et sa bande avaient déjà éprouvé des difficultés pour dominer Houston précédemment. Surtout, ils n’ont jamais semblé concerné ni vraiment motivé dans cette partie. La preuve avec un chiffre : 10 ballons perdus en troisième quart-temps, dont la majorité par négligence.

« On a la capacité de battre n’importe qui mais aussi de perdre contre n’importe qui. Ça s’est vu toute la saison et c’est un signe d’immaturité »

Alors, trop suffisants les Wolves ?

« C’est une mauvaise habitude, mais c’est une habitude. Si c’était une autre équipe en face, on aurait été prêt à jouer. On doit les gagner ces matches, le coach ne devrait pas autant coacher ces parties, il devrait seulement rester assis. C’est à nous de faire le boulot », regrette l’arrière pour le Star Tribune. « C’est une mauvaise habitude », confirme lui aussi D’Angelo Russell. « On avait une occasion de remonter au classement, on n’en a pas profité. Si on avait affronté New Orleans (le prochain match de Minnesota), on aurait sans doute fait le travail. »

Avec un peu de sérieux en attaque et d’intensité en défense, les troupes de Chris Finch auraient sûrement remporté ce match et réussi une passe de trois. Dommage…

« Vous êtes ce que vous faites de façon répétée », résume l’entraîneur. « On a souvent eu du mal avec ce genre de matches, au niveau de la concentration. Ça fait partie du problème. Ce sont des matches que nos adversaires directs au classement ont tendance à ne pas perdre. On a la capacité de battre n’importe qui mais aussi de perdre contre n’importe qui. Ça s’est vu toute la saison et c’est un signe d’immaturité. »

Les problèmes de suffisance des Wolves face aux petites équipes sont visibles sur les parquets, et dans les bilans. Face aux quatre pires équipes, c’est-à-dire Detroit, Charlotte, San Antonio et Houston, Rudy Gobert, Anthony Edwards et compagnie affichent en effet seulement 4 victoires (dont trois face aux Rockets) en 10 rencontres…