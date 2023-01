En attendant la sortie du calendrier de sortie pour la période printemps-été, Jordan Brand va proposer cette Air Jordan 5 Aqua, inspirée de la version PE dessinée pour Chris Paul.

La tige entièrement noire est ainsi assortie de touches de bleu ciel, sur la partie translucide de la semelle extérieure et les logo « Jumpman », présents sur une languette grise et sur le talon. On retrouve aussi quelques touches de jaune « taxi », comme sur les motifs « dents de requin » de la semelle intermédiaire.

La sortie a déjà eu lieu via la plateforme SNKRS, au prix de 200 dollars.

(Via NiceKicks)

