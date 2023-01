Un nouveau coloris pour la Air Jordan 37 Low

La Air Jordan 37 Low a déjà bénéficié d’une belle exposition en marge de la sortie de sa grande sœur. Nike entend poursuivre sur cette voie pour 2023 avec ce nouveau coloris pour compléter sa collection.

La tige entièrement habillée d’un bleu foncé métallique, avec du noir au niveau du col et de la languette, ainsi que du « saumon » pour l’intérieur du col. Les logos « Jumpman » ressortent en doré, et l’ensemble repose sur une semelle en gris tacheté de bleu et saumon.

La date de sortie de cette Air Jordan 37 Low, annoncée à 175 dollars, devrait rapidement être dévoilée.

(Via SneakerNews)

