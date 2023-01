Naz Reid intéresse deux candidats au titre

Alors que la « trade deadline » approche à grands pas (9 fevrier), les discussions vont s’intensifier, ça s’agite du du côté du Minnesota. Outre D’Angelo Russell, dont le nom circule régulièrement dans les rumeurs de transferts, un autre joueur des Timberwolves pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines. Selon Hoopshype, le nom de Naz Reid est ainsi inscrit sur la liste de quelques franchises dont les Nuggets et les Clippers.

Tant que Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert ne sont pas rétablis, on imagine que les Wolves ne lâcheront pas leur intérieur, mais nos confrères rappellent que les Wolves pourraient récupérer un bon arrière en échange, comme Terance Mann aux Clippers ou Bones Hyland chez les Nuggets. Ce dernier a d’ailleurs été drafté par l’actuel président des Timberwolves, Tim Connelly, lorsqu’il officiait aux Nuggets.

À 23 ans, Reid est polyvalent sur les postes 4 et 5, et il affiche une moyenne de 17 minutes par match depuis son arrivée en NBA. Dans une équipe qui possède Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, il y a peu de chances que ce temps de jeu augmente, et peut-être qu’il n’est pas contre un nouveau challenge comme doublure d’un Nikola Jokic ou d’Ivica Zubac, esseulé aux Clippers.

Free agent l’été prochain, Reid prouve qu’il peut être titulaire puisqu’il tourne cette saison à 15,4 points de moyenne en 26 minutes lorsqu’il débute les matches.