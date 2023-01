Kelly Olynyk ne se prend plus la tête avec les rumeurs de transferts

Alors qu’il a entamé sa dixième saison en NBA, Kelly Olynyk est familier avec l’impitoyable aspect « business » de la Grande Ligue. Ce ne sont donc pas des rumeurs de transferts, qui ne l’entourent pas seulement lui mais une grande majorité de l’effectif du Jazz, qui vont le déstabiliser.

« C’est le quotidien de cette ligue, ça arrive souvent, vous savez. J’ai déjà été transféré deux fois, j’ai changé d’équipes à plusieurs reprises durant les intersaisons. Donc je suis chevronné » a-t-il ainsi déclaré, alors qu’il doit aussi faire avec une coriace entorse à la cheville gauche, contractée à la mi-décembre, et aggravée début janvier.

Titulaire précieux dans cette équipe du Jazz qui a défié les pronostics durant la première partie de la saison (12.2 points, 5 rebonds et 3.3 passes), le Canadien aborde ainsi la « deadline » du 9 février avec sérénité, alors que plusieurs équipes du haut du tableau pourraient tenter de le recruter pour renforcer leur banc en vue des playoffs.



« Quand je suis arrivé dans la ligue, j’étais anxieux, souvent inquiet à l’approche [de la trade deadline]. Aujourd’hui c’est différent, je sais ce que c’est d’être transféré. Ça ne m’inquiète plus, à vrai dire je n’y pense plus, j’avance dans ma saison au jour le jour. » assure-t-il.

En attendant de savoir si son exercice 2021/22 touchera son terme dans l’Utah ou ailleurs, il s’assure en tout cas, même blessé en ce moment, de rester un vétéran utile à ses jeunes coéquipiers. « Je reste présent pour eux, je continue de leur parler. Je leur donne mon ressenti sur leurs performances, et je les encourage à poursuivre leurs efforts » conclut-il ainsi. « Toutes ces petites choses qui font un bon coéquipier. »