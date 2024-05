Programme TV | Place à la « Rivals Week »

Après la grosse semaine dernière, placée sous le signe du Martin Luther King Day et du NBA Paris Game, retour à la « normale » sur les antennes de BeIN Sports, c’est-à-dire sans soirée spéciale. Il n’empêche que le programme (17 matchs) reste alléchant, alors que nous aurons notamment droit à la « Rivals Week » du 24 au 28 janvier.

D’où le derby angeleno entre les Lakers et les Clippers mardi soir, les retrouvailles James Harden/Nets et Ben Simmons/Sixers mercredi soir, les remakes des derniers playoffs entre Phoenix et Dallas jeudi soir, puis Minnesota et Memphis vendredi soir, ou encore le duel XXL entre Joel Embiid et Nikola Jokic samedi soir.

Pour couronner le tout, en Betclic Élite, le choc au doux parfum d’Euroligue entre l’ASVEL et Monaco viendra conclure cette semaine en beauté, dimanche après-midi…

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. C’est-à-dire qu’un match prévu le lundi à 2h00 se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, tous les matches de la nuit seront rediffusés le lendemain, à 9h00 et 11h00 sur BeIN Sports 1, juste avant l’émission NBA Extra.

À noter que les rencontres des canaux additionnels de BeIN Sports sont à suivre en VO (sauf mention contraire, le dimanche par exemple).

LUNDI 23 JANVIER

Houston — Minnesota, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

Sacramento — Memphis, à 04h30 (BeIN Sports 1)

MARDI 24 JANVIER

Illinois — Ohio State, à 01h00 (BeIN Sports Max 5)

Dallas — Washington, à 02h30 (BeIN Sports Max 4)

L.A. Lakers — L.A. Clippers, à 04h00 (BeIN Sports 1)

MERCREDI 25 JANVIER

Philadelphie — Brooklyn, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Milwaukee — Denver, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

JEUDI 26 JANVIER

Brooklyn — Detroit, à 01h30 (BeIN Sports Max 4)

Phoenix — Dallas, à 04h00 (BeIN Sports 1)

VENDREDI 27 JANVIER

Indiana — Milwaukee, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

Minnesota — Memphis, à 01h30 (BeIN Sports 1)

SAMEDI 28 JANVIER

Philadelphie — Denver, à 21h00 (BeIN Sports 2)

Baylor — Arkansas, à 22h00 (BeIN Sports Max 5)

Portland — Toronto, à 04h00 (BeIN Sports Max 4)

DIMANCHE 29 JANVIER

ASVEL — Monaco, à 17h00 (BeIN Sports 3)

Charlotte — Miami, à 19h00 (BeIN Sports Max 5)

Cleveland — L.A. Clippers, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)