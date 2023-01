Avant de percer en NBA, Ishmail Wainright a tenté sa chance… en NFL

C’est l’avantage d’être un athlète très affûté physiquement : on peut s’essayer (avec plus ou moins de succès) à différents sports. Pour Ish Wainright, le fait de mesurer quasiment deux mètres pour un peu plus de 110 kilos sur la balance a permis de passer du basket au football américain… et vice versa.

C’était en 2017, quand au terme de son cursus de quatre saisons avec l’équipe de basket de Baylor, l’actuel joueur des Suns avait rejoint l’équipe de football américain, pour jouer la saison 2017/18 au poste de tight end.

Une expérience plutôt réussie puisqu’il avait été invité au camp d’entrainements des Bills de Buffalo en 2018, en tant que free agent non-drafté. Côtoyant, pendant quelques jours, le quarterback Josh Allen, choisi en 7e position de la Draft cette année-là, et aujourd’hui considéré comme un des tous meilleurs joueurs en NFL à son poste..

« J’ai reçu beaucoup de passes lancées par Josh Allen. Il envoyait des sacrées ogives, des passes qu’on ne le pensait pas capable de compléter. J’ai encore les vidéos ! » se rappelait-il ce dimanche, avant le quart-de-finale des playoffs des Bills (un match perdu 27 à 10 face aux Bengals de Cincinnati).

Finalement pas retenu dans l’effectif final au terme du camp, Ish Wainright avait alors démarré sa carrière professionnelle dans le basket, en Allemagne à Nuremberg puis dans le championnat français à Strasbourg. Avant de rentrer au pays et de rejoindre les Suns, en octobre 2021.