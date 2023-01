Le cinq majeur de la semaine | Kyrie Irving et Jrue Holiday à la rescousse

Entre les blessures et les matchs manqués par gestion des organismes au coeur du marathon de la saison, les choix furent parfois délicats cette semaine. Kyrie Irving est tout de même une évidence, car s’il a manqué de peu le hold-up à Phoenix, il a par contre conduit les Nets, toujours sans Kevin Durant, à la victoire à Utah et Golden State.

À ses côtés sur le backcourt, on a pas mal hésité entre Shai Gilgeous-Alexander et Jrue Holiday mais on opte finalement pour ce dernier, brillant pour les Bucks en l’absence de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.

Sur les ailes, LeBron James est assez évident, alors que le match manqué par Jayson Tatum nous a fait hésiter avec Kawhi Leonard, mais les performances de l’ailier de Boston lors de ses deux rencontres (avec notamment ce match conclu à 51 points face à Charlotte) prennent tout de même le pas.

Enfin, sous le cercle, Nikola Jokic a failli s’inviter dans le cinq avec ses deux superbes « triple-double » en début de semaine, mais difficile de mettre en valeur le joueur des Nuggets alors qu’il a raté deux matchs de son équipe. On opte donc finalement plutôt pour Joel Embiid, qui n’a de son côté raté qu’un seul match des Sixers.

