Comment utiliser Rudy Gobert en attaque ? Les réponses de ses anciens coéquipiers

Rudy Gobert s’est blessé à l’aine au plus mauvais moment… Alors qu’il montait en puissance, et qu’il était de plus en plus impliqué dans le jeu, le Français a ressenti une gêne. Il a voulu insister, et finalement, il est à l’infirmerie depuis trois rencontres. A mi-saison, le bilan est mitigé pour le transfert le plus marquant de l’été. Des voix s’élèvent contre son impact sur sa nouvelle équipe et son intégration difficile, mais ses anciens coéquipiers rappellent qu’ils sont passés par là.

« J’ai dû changer mon jeu, et une grosse partie était due à la manière de lui donner la balle et de l’utiliser du mieux possible » explique par exemple Mike Conley, qui l’a découvert à son arrivée de Memphis. « Cela fonctionnait, et il fallait que ça fonctionne. Cela prend du temps, et tout le monde doit être patient. »

The Athletic révèle qu’il y a deux ans, Conley avait passé un été à s’entraîner avec Greg Oden, son ancien coéquipier à Ohio State, pour retrouver les réflexes d’un meneur de jeu qui évolue avec un pivot qui joue au niveau du cercle. Ce que n’était pas Marc Gasol aux Grizzlies.

Où, comment et quand lui donner le ballon ?

Autre témoignage, celui de Donovan Mitchell. On a souvent critiqué le manque de jeu à deux entre l’arrière All-Star et son pivot, et Mitchell a prévenu Anthony Edwards et D’Angelo Russell sur les difficultés pour intégrer Gobert en attaque. Le Français est d’abord un pivot défensif, et il ne peut pas attaquer son défenseur balle en main. Il faut donc trouver d’autres solutions pour qu’il soit efficace en attaque.

« Je leur ai dit que ça n’allait pas arriver juste comme ça… Il faut continuer à construire ce lien et cette cohésion. Cela va prendre du temps pour le construire progressivement » assure Mitchell. « Regardez au final, la saison passée, on a subi beaucoup de critiques, mais on était le meilleur duo sur pick-and-roll de la NBA. Cela avait pris du temps, et ça prend du temps. »

De la patience, du temps… Aujourd’hui aux Bucks, Joe Ingles confirme que ça s’apprend de jouer avec un pivot au profil de Rudy Gobert. « C’est un super poseur d’écrans, c’est un super rebondeur, il sait contrer et protéger le cercle » énumère l’Australien. « Mais ça prend du temps. Cela nous a pris sans doute deux ans pour être à l’aise. Je pense que pour Ant et D-Lo, une fois qu’ils se seront habitués à ce qu’il fait, à la façon dont il s’ouvre au cercle, à ce qu’il sait faire et à ce qu’il ne sait pas faire, toutes ces petites choses, cela va leur faciliter les choses. On sait comment lui faire des passes, quand ne pas les faire, mais ça prend du temps. Nous avons passé huit ans ensemble, et ça donne beaucoup de pick-and-rolls, beaucoup d’entraînements… »

De la communication et de l’instinct

Qu’en pense Gobert justement puisqu’il est au centre de toutes les discussions ? Globalement, ses stats ont peu évolué, même si la présence de Karl-Anthony Towns a eu un impact en début de saison sur ses rebonds et ses contres. Mais au final, il reste une machine à double-double, et il est toujours capable de sanctionner près du cercle.

« Je pense que c’est juste une question d’automatismes, et de comprendre avec qui vous jouez » estime Gobert. « De comprendre les points forts de l’autre et ces choses viennent avec la communication, mais aussi avec l’instinct. Quand vous êtes sur le terrain, la plupart du temps, vous jouez avec votre instinct et vous développez cela en vous faisant confiance et en essayant simplement de jouer pour l’autre. En essayent de me trouver Ant a perdu un ballon, mais j’ai vraiment apprécié ça. Je pense qu’il faut en passer par cette phase pour bâtir une relation. Pour moi, il s’agit d’être au bon endroit pour lui. »

Au final, Mitchell pense que les Wolves ont les joueurs pour tirer le meilleur de Gobert. On sait que Kyle Anderson est capable de trouver le Français, mais un élément comme D’Angelo Russell avait prouvé aux Nets qu’il pouvait utiliser les passes lobées vers son pivot.

« Jetez un oeil aux automatismes et aux liens qu’ils construisent avec ce groupe, et ils vont changer tout ça » conclut l’arrière des Cavaliers. « Je ne sais pas à quelle place ils sont et comment ils jouent, mais je sais qu’ils ont des gars qui peuvent y parvenir ».

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.