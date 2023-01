Damian Lillard agacé par les questions sur sa patience avec les Blazers

Sale soirée pour Damian Lillard. Malgré ses 24 points et 10 passes, sa maladresse (5/17) a pesé lourd pour les Blazers, battus pour la troisième fois d’affilée et qui continuent de plonger dans la conférence Ouest…

La dynamique est clairement mauvaise dans l’Oregon, et alors que Chauncey Billups a confirmé qu’il allait devoir trouver des réponses pour relancer son équipe, Damian Lillard s’est agacé face aux questions sur sa patience, mise à l’épreuve. Alors qu’il espérait un rebond rapide de son club, la question indirecte est celle d’un transfert.

« Je suis confus. Pourquoi vous me posez toutes ces questions maintenant, honnêtement ? » demande-t-il. « Je respecte ça, mais c’est le milieu de saison. On est en difficulté actuellement, on ne joue pas bien. On a vécu beaucoup de matchs de ce genre. Mais aucun de ces matchs n’est une énorme fessée. Donc il y a des moyens de s’améliorer, et de gagner quelques-uns de ces matchs. Je regarde beaucoup de matchs NBA et, dans la ligue, il y a seulement une ou deux équipes dont je me dis : ‘Ok, c’est une équipe très dangereuse’. Je ne les regarde pas en me disant : ‘Ils sont imbattables’. Pour les gens de l’extérieur, nos problèmes et nos difficultés sont évidentes. Mais je ne trouve pas juste de me poster ce type de questions à l’heure actuelle. C’est assez triste. »

Un journaliste lui répond alors qu’à l’approche de la « trade deadline », il est toutefois logique de s’interroger sur sa vision des choses, alors qu’à 32 ans, il est encore dans ses meilleures années.

« Je le comprends mais il y a des gens à qui poser ces questions. Et même s’il s’agit de moi, ils peuvent y répondre. Donc même s’ils me demandent mon avis et que je leur donne mon opinion, ils vont vous donner une réponse en fonction de la réalité. Mais je ne pense pas que ce soit cool pour vous de me mettre dans cette position, surtout après une dure défaite. Nous sommes dans une période difficile en ce moment, et ce n’est pas cool. Je réponds à toutes vos questions, et pour moi, c’est un manque de respect de me mettre dans cette situation. »

C’est que la position de Damian Lillard est compliquée. Avec son énorme contrat courant jusqu’en 2027 (63 millions de dollars en « player option » pour la dernière saison), le meneur a les clés du club… et d’un possible transfert.