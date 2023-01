Shai Gilgeous-Alexander et OKC s’offrent des Nuggets entamés

Les Nuggets restaient sur seize victoires de suite à domicile, leur plus longue série en dix ans. De plus, ils étaient sur une série de neuf succès d’affilée. Mais, sans Nikola Jokic (ischios) pour le deuxième match de suite, et sans Michael Porter Jr, Denver a mordu la poussière face à un Thunder toujours plus surprenant (101-99).

Une nouvelle fois, c’est Shai Gilgeous-Alexander (34 points, 5 rebonds, 5 passes) qui a emporté la décision en inscrivant un panier avec la planche à 9 secondes de la fin du match. Sans trembler, le meneur canadien a fait pencher la balance pour son équipe, alors qu’en face, son compatriote Jamal Murray ne pouvait convertir au buzzer pour arracher la prolongation !

Avant ça, Jamal Murray avait pourtant planté de loin pour revenir à -1 dans la dernière minute. Mais Kenrich Williams lui avait répondu du tac au tac en tête de raquette. Dans ce bras de fer de l’Ouest, c’est ensuite Zeke Nnaji, plein de sang-froid, qui égalisait aux lancers avant le coup fatal de SGA à deux points avec la planche…

Cela offre une septième victoire en neuf matchs au Thunder qui continue de remonter petit à petit au classement de la conférence Ouest (actuellement 11e). Défait de peu samedi à Sacramento, OKC reprend donc sa marche en avant tandis que Denver (1e de l’Ouest) garde encore de la marge sur son second (Memphis).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un autre « game winner » pour SGA. Cela devient une (bonne) habitude pour le Thunder : son meneur s’occupe de tout dans le crunch ! Mark Daigneault en a été témoin à de nombreuses reprises cette saison, comme face aux Blazers il y a un mois ou aux Wizards encore un mois avant, et il ne peut que s’en réjouir : « Il sait bien gérer ces situations de fin de match. Le jeu se ralentit pour lui. Il a une grande confiance en lui et il joue toujours à son rythme, même dans les situations à très haute pression. »

– Michael Porter Jr. absent pour raisons personnelles. Si l’absence de Jokic était plus ou moins « prévue », celle de MPJ a été annoncée à la dernière minute, la faute à un accident de voiture mortel impliquant le frère de Porter, Coban. Arrêté dimanche dans le cadre de l’enquête, Coban Porter, arrière sophomore de l’Université de Denver, est actuellement suspecté d’homicide involontaire et de conduite dangereuse.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Déjà irrésistible à Sacramento ce weekend, avec 37 points à 70% de réussite aux tirs, SGA a remis le couvert hier soir dans les Rocheuses. Visiblement pas gêné par l’altitude, le meneur du Thunder a encore porté son équipe offensivement avec 34 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, le tout à 13/21 aux tirs, 1/2 de loin et 7/8 aux lancers. Plus le tir de la gagne. Encore très propre !

✅ Kenrich Williams. C’est le col bleu par excellence. Celui qui veut devenir le Nick Collison 2.0 à Oklahoma City. Hier soir, Kenrich Williams a été exemplaire de polyvalence avec 11 points, 6 rebonds et 4 passes en 25 minutes, dont un joli 3/5 à 3-points qui inclut un tir « clutch » ultra important.

✅⛔️ Jamal Murray. Avec 26 points, 9 passes et 5 rebonds, Jamal Murray a fait son match. Malheureusement pour lui, il a manqué de gaz en fin de match, avec 3 points seulement à 1/5 en dernier quart. Son ultime tentative a heurté le premier cercle, une grosse déception pour le scoreur canadien.

⛔️ Aaron Gordon. En l’absence de son acolyte des raquettes, Aaron Gordon a semblé un peu paumé ! S’il termine en double-double à 15 points et 10 rebonds, il a beaucoup gâché avec un 4/15 aux tirs indigne d’un intérieur (et de son calibre). Tout comme son 6/13 aux lancers qui fait bien tache…

LA SUITE

Denver (25-22) : déplacement à la Nouvelle Orléans mardi.

Oklahoma City (23-24) : réception des Hawks de Trae Young (local de l’étape) mercredi.