Après deux ans et demi d’absence, Jonathan Isaac va rejouer ce lundi

Après trois matchs en G-League, pour 15.7 points, 6.7 rebonds, 2.0 passes et 2.0 contres de moyenne, à 41% de réussite au tir (8.3% à 3-points), Jonathan Isaac va désormais retrouver les parquets de la NBA.

Ce sera demain, pour la réception de Boston du côté d’Orlando. Soit 905 jours après son dernier match…

Le joueur de désormais 25 ans n’a en effet plus été aperçu sur un parquet depuis le 2 août… 2020, dans la fameuse « bulle » sanitaire à Disneyland. Depuis, plombé par son genou gauche, il avait vécu un véritable cauchemar, enchaînant les rechutes et les saisons blanches, alors que la franchise floridienne a beaucoup évolué entre temps.

Pourtant, lorsqu’il était encore en mesure de jouer, le polyvalent et défensif Jonathan Isaac faisait partie des postes 3/4 les plus prometteurs de la ligue. Affichant par exemple, au meilleur de sa forme, 11.9 points, 6.8 rebonds, 1.6 interception et 2.3 contres de moyenne, à 47% aux tirs, en 2019/20.