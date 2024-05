Josh Okogie, le Superman masqué

Toujours sans Chris Paul, Devin Booker, Cameron Payne et Landry Shamet, mais également Deandre Ayton et Cam Johnson, les Suns étaient bien affaiblis au moment de recevoir les Pacers.

Et c’est Josh Okogie, dont le rôle dans l’équipe est pourtant très inconstant, qui a été le meilleur marqueur de l’équipe sur le match. Avec 24 points (6/11 au tir), 10 rebonds, 4 passes et 4 contres, l’ancien des Wolves a été énorme et Monty Williams lui tirait son chapeau, pour son énergie des deux côtés du parquet.

« Être capable d’aller autant de fois sur la ligne des lancers-francs, 15 fois je crois (il regarde la feuille de stats), les actions défensives sur le jeu rapide adverse, cette claquette digne de Superman, le 3-points… Il était absolument partout ce soir » exprimait le coach. « Il est arrivé en voulant attaquer pour provoquer des lancers-francs, il a été solide en défense et faire tout ça avec un nez cassé en plus… Il a été brillant ce soir. »

Le triplé de Mikale Bridges et Cam Johnson

Pour ce rebond offensif ramené dans le cercle après un long « hang time », Josh Okogie parle lui plutôt d’une claquette digne de « Black Panther ». Pour Mikal Bridges, c’est son triplé…

« C’est notre triplé » s’amuse ainsi l’ailier, avant d’expliciter un peu cette appellation. « Moi et Cam Johnson, nous sommes jumeaux et on l’a adopté. C’est notre triplé. Il s’occupe de tout des deux côtés du terrain. On sait tous ce qu’il apporte défensivement mais le voir prendre confiance sur le plan offensif, ça nous aide tellement. Il apporte du scoring, il met tellement de pression sur le cercle et il va sur la ligne des lancers-francs. »

Alors qu’il devra encore porter son masque pendant deux à trois semaines, Josh Okogie explique que malgré son rôle fluctuant dans la rotation de Monty Williams, il donne toujours le maximum dès qu’il est appelé.

« Je ne prends pas tout ça pour acquis. La moyenne pour la carrière d’un athlète est de quatre ou cinq ans, et j’en suis là, vous voyez ? Donc tous les jours, depuis que je suis arrivé dans cette ligue, je suis juste reconnaissant d’être là. Ça a toujours été un rêve, depuis tout petit, et maintenant que je suis là, je ne le prends pas pour acquis. »

Josh Okogie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIN 74 24 38.6 27.9 72.8 0.6 2.4 3.0 1.2 2.2 1.2 0.9 0.5 7.7 2019-20 MIN 62 25 42.7 26.6 79.6 1.4 2.9 4.3 1.6 2.2 1.1 1.4 0.4 8.6 2020-21 MIN 59 20 40.2 26.9 76.9 1.1 1.6 2.6 1.1 2.1 0.9 0.7 0.5 5.4 2021-22 MIN 49 11 40.4 29.8 68.6 0.6 0.8 1.4 0.5 1.1 0.5 0.5 0.2 2.7 2022-23 PHX 72 19 39.1 33.5 72.4 1.5 2.0 3.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.5 7.4 2023-24 PHX 60 16 41.7 30.9 74.5 1.2 1.3 2.6 1.1 1.1 0.8 0.6 0.4 4.6 Total 376 20 40.2 29.3 74.8 1.1 1.9 3.0 1.2 1.8 0.9 0.8 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.