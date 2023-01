Charlotte tenté par le grand ménage ?

Tentés par un grand chambardement dans l’optique de la prochaine Draft, les Hornets seraient désormais prêts à faire le grand saut. La nouvelle blessure de LaMelo Ball, absent cette nuit face aux Hawks, a sans doute fini de les convaincre de « bazarder » la saison et repartir sur un nouveau « process », pourquoi pas avec un Scoot Henderson ou Victor Wembanyama pour épauler LaMelo Ball ?

Selon les informations de Marc Stein, la franchise de Caroline du Nord serait désormais ouverte à la discussion concernant trois de ses joueurs : Gordon Hayward, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr.

La situation semble la plus compliquée pour Gordon Hayward, censé être l’un des « go-to-guy » de l’équipe. Sa fragilité physique s’est malheureusement confirmée depuis son arrivée à Charlotte en 2020, et son salaire est un énorme frein : 30.1 millions de dollars sur l’année en cours et 31.5 millions sur la saison 2023-2024 !

Les deux autres ont conservé une cote intéressante sur le marché. C’est notamment le cas de Terry Rozier, plutôt performant et complet sur ses trois premières saisons avec Charlotte avec un nouveau statut de joueur majeur. Héros de la soirée face aux Hawks, il vient toutefois de signer un contrat de 96.2 millions de dollars sur quatre ans, paraphé cet été. Comme pour Gordon Hayward, ça peut freiner les postulants.

Enfin, le profil de Kelly Oubre Jr, capable de flamber sur de courtes périodes en sortie de banc même s’il pèche encore dans la régularité, a également de quoi attirer du monde. Actuellement, l’ailier se remet d’une opération à un ligament de la main gauche qui le rendrait indisponible jusqu’à début février, au minimum. Il a également la situation contractuelle la plus intéressante puisqu’il est dans sa dernière année de contrat, à 12.6 millions.

Toujours d’après Marc Stein, les Cavaliers, les Raptors et les Suns se seraient déjà renseignés.