Kevon Looney, la force de l’expérience

Les Warriors avaient le sourire après leur victoire « surprise » décrochée à Cleveland pour terminer leur road-trip. Autour de Jordan Poole, les différents « role players » de Steve Kerr ont apporté leur pierre à l’édifice pour décrocher un troisième succès en cinq matchs à l’extérieur, et Kevon Looney a fait sa part du job, avec 4 points, 17 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres.

Au fil des saisons, qu’elles aient mené au titre ou à des exercices plus compliqués, le pivot a su répondre aux attentes et a poursuivi sa progression pour arriver à un épisode 2021/22 réussi sur les plans individuel et collectif.

Des enseignants de choix

Alors qu’il fait désormais partie prenante du « noyau dur » des Warriors, Kevon Looney a reconnu l’apport de ses aînés le long de son parcours.

« Dans ma carrière, j’ai eu beaucoup de grands vétérans, beaucoup de grands mentors avec lesquels j’ai pu apprendre. J’ai eu du mal au début, mais toutes ces difficultés m’ont aidé à me préparer pour aujourd’hui. Quand je suis sur le terrain, j’essaie simplement d’apporter ce leadership et cette solidité à notre équipe qui nous fait parfois défaut. Il m’a fallu du temps pour apprendre tout ça (rires), mais maintenant que j’ai appris, que j’ai acquis de l’expérience et que j’ai pris confiance, je me sens vraiment bien sur le terrain et j’ai l’impression de jouer le meilleur basket de ma carrière », a-t-il déclaré.

Le pivot a notamment cité Draymond Green, Andrew Bogut et Zaza Pachulia comme les principaux joueurs qui l’ont aidé à façonner son jeu, mais aussi à être plus vigilant sur les petits détails, ainsi que les petits coups de vice, Kevon Looney ayant eu trois experts en la matière pour progresser.

« C’est juste que tu gagnes en expérience, tu répètes les mêmes choses, comme apprendre où les joueurs aiment se placer sur le terrain, apprendre leurs spots préférentiels, savoir comment récupérer les tirs de certains gars, savoir où ils vont aller se placer. Ce sont des choses que j’ai apprises d’eux, qui font également partie des meilleurs poseurs d’écrans que j’ai pu connaître. Donc apprendre d’eux m’a permis d’arriver à ce niveau », a-t-il ajouté.

L’importance de ne jamais lâcher

Ces années à regarder et apprendre l’ont forgé sur le plan technique mais aussi sur le plan mental.

« J’ai appris comment rester calme et comment faire face à l’adversité (rires). J’ai eu l’occasion de vivre beaucoup de matchs de playoffs difficiles, beaucoup de hauts et de bas dans les séries. Et j’ai appris que si une équipe fait une série, ce n’est pas la fin du monde. Si vous êtes mené 3-1, 2-1, ce n’est pas la fin du monde. Vous pouvez revenir. Différentes choses comme ça. J’ai appris en jouant avec ces gars et en les voyant s’enfoncer dans des séries, à ne jamais abandonner. Dans la série face à Houston en 2018, nous étions menés de 15 points à la mi-temps et personne ne s’est inquiété, tout le monde a continué à se battre et à jouer notre style de basket. J’ai aussi appris ça : faire confiance au processus, à ton système, à tes coéquipiers sur et en dehors du terrain, ça peut vraiment vous porter très loin ».

Des préceptes qu’il continue d’appliquer aujourd’hui, alors que les Warriors ont connu une première partie de saison difficile, marquée par une pénurie de victoires à l’extérieur, une tendance qui commence seulement à évoluer dans le bon sens.

« Clairement, ça aide dans une saison comme celle-ci où il y a beaucoup de hauts et de bas. On s’appuie simplement sur notre culture et sur ce que nous avons construit, en sachant que si nous jouons notre style de basket, ça marche. Je m’appuie sur ça », a-t-il poursuivi. « Quand nous avons commencé à ne plus jouer au basket en équipe, à ne plus nous concentrer sur ce qui nous a permis d’arriver là, c’est là que nous avons commencé à perdre. Mais quand vous avez l’expérience de la victoire, vous savez ce qu’il faut faire et vous commencez à revenir aux bases. C’est ce que nous devons faire. C’est ce que nous avons fait pendant ce road-trip, et je pense que c’est pour cela que nous avons gagné ».

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.