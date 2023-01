Dans le dur, les Pelicans veulent rebondir par la défense

Trois victoires et sept défaites. Soit le bilan des Pelicans depuis trois semaines et le passage à la nouvelle année. Loin d’être optimal pour une équipe qui luttait encore pour la première place de la conférence Ouest, fin décembre. Et qui voit certains de ses poursuivants se rapprocher…

Sauf que voilà : depuis, Zion Williamson s’est blessé aux ischio-jambiers et ne reviendra pas avant (au moins) fin janvier, alors que Brandon Ingram continue d’être gêné par son orteil comme depuis bientôt deux mois. Forcément, sans les deux All-Stars, la vie n’en est que plus compliquée en Louisiane…

« Notre mentalité, c’est que le prochain joueur de la rotation doit toujours hausser son niveau de jeu, mais c’est toujours bien d’avoir deux All-Stars dans la rotation. Dans une soirée sans, il vous manque environ 40 points et vous obtenez au moins 40 points de ces deux-là… », rappelle ainsi Trey Murphy III.

Ne pas paniquer et repartir du bon pied en défense

Justement, tout le problème pour New Orleans réside dans le fait que ces fameuses « soirées sans » se multiplient récemment. Dernier exemple en date : cette troisième défaite de suite de minimum 10 points d’écart, survenue vendredi soir à Orlando.

Avec une défense encore une fois aux abois, car cela fait maintenant 13 matchs que les hommes de Willie Green n’ont plus encaissé moins de 100 points (116.9 en moyenne !). Guère rassurant, pour une équipe qui possède toujours la 8e défense la plus efficace de la ligue (111.6 points concédés sur 100 possessions).

« Nous devons trouver notre identité défensive », estime d’ailleurs le coach de NOLA. « Actuellement, nous ne défendons pas au niveau auquel nous pouvons défendre. Ce sont des choses que nous pouvons contrôler. Nous pouvons décider, en équipe, de mieux défendre, mais nous ne l’avons tout simplement pas fait. »

Un groupe toujours soudé

Un sentiment que partage également Trey Murphy III, regrettant surtout le manque d’intensité des Pelicans de ce côté du terrain.

« Les adversaires doivent sentir que nous sommes là, ils doivent ressentir notre pression défensive », juge le jeune arrière. « Nous sommes construits de la sorte : mettre de la pression sur le ballon, forcer des pertes de balle et être une bonne équipe en défense, collectivement. Nous devons assurément faire mieux dans ce domaine. »

Pour autant, Trey Murphy III se réjouit d’une chose : même dans le dur collectivement, les joueurs de New Orleans restent soudés et gardent la tête froide, grâce à leur vécu de la saison dernière.

« Rester ensemble, je pense que c’est la chose la plus importante », ajoute-t-il ainsi. « Nous sommes souvent passés par là la saison dernière, quand nous avons perdu beaucoup de matchs à la suite. Mais nous ne nous sommes jamais scindés en tant que groupe et nous sommes restés ensemble, sans nous rejeter la faute les uns sur les autres. Je pense que c’est ce qui nous a aidés et propulsés en playoffs. Donc, tant que nous continuerons de la sorte, tout ira bien pour nous. »