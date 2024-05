Jamal Murray : « Joker me pique mes triple-double à chaque match ! »

Pas besoin de Nikola Jokic pour que les Nuggets terminent une rencontre avec un triple-double. Laissé au repos face aux Pacers en raison d’une gêne derrière la cuisse, le double MVP en titre a assisté depuis le banc à la démonstration de son équipe avec 134 points marqués, 38 passes décisives et carrément 16 dunks ! C’est la 9e victoire de rang, et même la 16e à domicile pour les leaders de la conférence Ouest.

Jokic était surtout aux premières loges pour assister au premier triple-double en carrière de Jamal Murray. Tout proche de son meilleur niveau, le meneur canadien compile 17 points, 14 passes et 10 rebonds face à des Pacers privés de leur maître à jouer Tyrese Haliburton.

Une place au All-Star Game ?

« C’est vraiment, mais vraiment bien de réaliser quelque chose que je n’avais jamais réussi avant ma blessure. J’étais agressif et on a simplement joué notre basket habituel. On prend beaucoup de plaisir ici » a-t-il souligné, avant d’ironiser sur ce triple-double réalisé un soir où Nikola Jokic ne jouait pas : « Joker me pique mes triple-double à chaque match ! C’est bien d’en réussir au moins un. »

Toujours sur le banc de l’équipe en attendant que Mike Malone sorte de quarantaine, David Adelman est très heureux pour son meneur. « Il a déjà eu une carrière si mémorable ici avec tout qu’il a traversé, et c’est très cool de voir ça » apprécie Adelman, avant de faire la promo de son joueur pour le All-Star Game : « Si Jamal n’est pas inclus dans le débat, ça signifie qu’on ne met pas en valeur les victoires ».

Cela semble évident que les Nuggets placeront deux joueurs au All-Star Game. Mais qui accompagnera Nikola Jokic : Jamal Murray ou Aaron Gordon ? Réponse début février au moment du vote des coaches.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.