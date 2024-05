Kawhi Leonard retrouve son meilleur niveau à… San Antonio

Pour la première fois depuis son départ aux Raptors en 2018, Kawhi Leonard a été accueilli par des applaudissements par le public de San Antonio. De l’eau a coulé sous les ponts en cinq ans, et l’ailier des Clippers a été célébré par son ancienne franchise avec une vidéo hommage diffusée avant la rencontre.

« C’est un long parcours, et les fans sont très compétitifs ici » se souvient Kawhi Leonard. « Lorsque je suis aux matchs, on peut entendre des sifflets, mais lorsque je marche dans la rue ou que je vais au restaurant, les gens m’abordent et me disent à quel point ils aiment mon jeu et ma personne. Donc, je sais que c’est juste à cause de la compétition lorsque je suis ici. J’en ai conscience. »

Franchement, il y a eu très peu de sifflets cette nuit, et ce qu’on retient surtout, c’est qu’on a vu un Kawhi Leonard très proche de son meilleur niveau. Il plante 36 points, dont 13 en trois minutes, au milieu du 3e quart-temps ! Le tout à 13 sur 18 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points, avec 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions.

Six kilos de moins sur la balance

« Je me sens un peu plus léger, je bouge un peu mieux. Je me sens très bien, et je viens de jouer quelques matches d’affilée » apprécie Kawhi Leonard, qui a perdu 6 kilos ! Une perte de poids qui va soulager ses articulations.

Pour Gregg Popovich, son ancien joueur demeure parmi la crème de la crème. « Il a été très bon, et c’est l’un des joueurs les plus brillants de la ligue. Si on parle des joueurs au sommet de la NBA, il en fait partie. »

À défaut de revenir dans la course au MVP, Kawhi Leonard est déjà heureux de jouer sans douleur, et désormais, il va falloir ramener les Clippers vers les hauteurs du classement. Il reste une demi-saison pour travailler l’alchimie collective et se mêler à la course au titre.

« On gagne ce match parce qu’on a mis nos tirs. Ils shootent à 57%, et nous à 63% » souligne-t-il. « Mais on doit clairement faire mieux. On ne va pas shooter à 63% tous les soirs… On doit faire en sorte que les pourcentages adverses soient plus bas que ça. On doit encore progresser. On a encore beaucoup à progresser si on veut être une grande équipe. »

Pour Tyronn Lue, qui peut enfin compter sur un groupe quasi au complet, il y a peut-être eu un déclic ce soir. « C’est peut-être un tournant, et je l’ai senti ce matin » avoue-t-il. « Parce que nos gars sont de retour, et que chacun retrouve son poste naturel. Avec Kawhi et PG sur le terrain, on joue à un niveau élevé. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.