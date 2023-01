Nike revisite la Nike Air Penny 2

Nike continue de faire vivre la légende de Penny Hardaway en remettant régulièrement au goût du jour ses chaussures signature datant des années 90. C’est le cas de la Air Penny 2, qui a été mise à contribution via différentes collaborations récemment, et s’apprête à disposer d’un nouveau coloris baptisé « Wheat Gold ».

La tige est partagée entre beige et marron clair et l’ensemble est assorti de finitions en noir et orange, notamment pour faire ressortir les différents logos.

La Air Penny 2 « Wheat Gold » pourrait sortir cet été ou à l’automne.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 1 Retro High OG True Blue. Célébrant les 35 ans de la Air Jordan 3, ce modèle combine le style intemporel de la AJ1 à un coloris original de la AJ3. La paire est composée d’une base blanche en cuir permium, contrastée de détails bleus et gris ciment. Livraison et retour offert.