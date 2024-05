À Atlanta, Dejounte Murray hausse le ton

Si on surveillait forcément de près le nouveau duel entre Trae Young et Luka Doncic, c’est Dejounte Murray qui leur a volé la vedette avec 30 points à 12/18 au tir dont 4/6 à 3-points ! L’ancien meneur des Spurs a particulièrement brillé lors du quatrième quart-temps, où ses 11 points ont permis aux Hawks de remporter leur quatrième victoire consécutive sur le parquet des Mavericks (130-122).

« Nous jouons pendant 48 minutes désormais et pas uniquement pendant 24 ou 30 » souligne Dejounte Murray sur la forme actuelle des Hawks. « Nous sommes venus ici avec en tête de défendre et d’obtenir une autre victoire ».

Si Trae Young n’a marqué « que » 18 points, il s’est mis au service de ses coéquipiers avec 12 passes décisives.

« Ce sont les choses que nous recherchions ou que nous avons recherchées avec Murray et Trae » confirme Nate McMillan. « Trae a fait du bon travail… en réalisant que Murray avait la main chaude, qu’il était dans un bon rythme et nous avons essayé d’en tirer profit ».

Après avoir frôlé la crise de nerfs, les Hawks ont bien réagi avec quatre victoires de suite. L’objectif est clair : finir dans le Top 6 à l’Est pour s’éviter un nouveau passage par le « play-in ». Le retour de Clint Capela aide en stabilisant la défense, et le duo Murray-Hunter montre l’exemple des deux côtés du terrain.

« Je vois simplement du liant. Je vois des gars qui sont connectés en défense » constate Nate McMillan. « Je vois une équipe en situation d’urgence. Je vois une meilleure pression, un meilleur contrôle, mais une défense plus soudée, ce qui nous permet de prendre des rebonds et de nous projeter en transition. Je vois aussi nos gars, comme De’Andre (Hunter) et DJ (Dejounte Murray), revenir et prendre des rebonds. Leurs stats sont en hausse au niveau des rebonds. Ce dont nous avons discuté entre nous se met en place. Je le vois dans l’équipe, et les gars jouent un basket soudé, avec plus de pression, plus d’urgence, plus de liant. »

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.