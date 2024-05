TJ Warren frustré de ne pas pouvoir jouer davantage

« On est conscient qu’il va devoir attendre quelques semaines ou d’un peu de temps pour revenir, mais on va le soutenir. » La déclaration de Kevin Durant date de début décembre. TJ Warren s’apprêtait tout juste à faire ses débuts avec les Nets et son retour sur les parquets après deux ans d’absence.

Un mois et demi plus tard, l’ailier a eu le temps de retrouver du rythme et aimerait passer à l’étape supérieure. D’autant qu’en l’absence de « KD », ses qualités d’attaquant pourraient soulager Jacque Vaughn et les Nets. Sauf que ces derniers prônent visiblement encore la prudence avec lui…

« Ouais, c’est hyper frustrant, croyez-moi. J’essaie de trouver un équilibre entre le fait d’avoir été absent pendant deux ans et de savoir que je me sens capable d’assumer plus de responsabilités sur une longue durée », décrit l’ancien joueur des Suns et des Pacers.

Mais au-dessus de ce sentiment ambivalent, il y a une équipe de préparateurs physiques en qui il dit avoir confiance. « Ils ont fait un excellent travail avec moi, pour me ramener à ce point. Je dois voir la situation dans son ensemble, la fin de la saison, les playoffs, jouer à mon meilleur niveau, en espérant ne plus avoir de restriction de minutes », poursuit TJ Warren, dont le temps de jeu moyen ne dépasse pas les 20 minutes depuis son retour.

Un « back-to-back » à venir

C’est assez pour inscrire un peu moins de 11 points par match, avec de bons pourcentages (52.5% dont 35% de loin). Remplaçant, il voit tout de même son temps de jeu évoluer vers le haut en l’absence de Kevin Durant. Le joueur de 29 ans a marqué 20 points (9/18) en 28 minutes face aux Celtics, puis 19 points (7/13) en 24 minutes sur le parquet des Spurs. Dans ce match, il a d’ailleurs terminé meilleur marqueur de son équipe également privée de Kyrie Irving.

Bref, ses qualités de scoreur, déjà connues, sont toujours là. Mais encore un peu de patience s’impose. « J’ai l’impression que chaque match est important et je veux vraiment contribuer autant que je peux. […] J’essaie de garder la tête haute et de rester positif », assure-t-il.

De son côté, Jacque Vaughn met en avant le calendrier exigeant à venir pour les Nets dans les prochains jours : déplacement à Phoenix la nuit prochaine, puis dans l’Utah la nuit suivante avant de rejouer sur le parquet des Warriors, dimanche. Il est possible que TJ Warren joue davantage face aux Suns. « Mais je serai intelligent sur le long terme. Je ne veux pas mettre les gars dans une position où on ne les a pas sur la fin. On va essayer d’utiliser tout le monde à Phoenix et de gagner », promet le coach.

Ce dernier réclame à ce que ses joueurs « jouent aussi dur que possible » quel que soit leur temps de jeu. « J’ai dit aux gars : ‘Ne jouez pas comme si vous jouiez 30 minutes, jouez comme si vous jouiez 15 minutes. Faites cet effort, montrez cette discipline et on va construire à partir de là. »

T.J. Warren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHX 40 15 52.8 23.8 73.7 1.0 1.1 2.1 0.6 1.3 0.5 0.7 0.2 6.1 2015-16 PHX 47 23 50.1 40.0 70.3 1.2 1.9 3.1 0.9 2.0 0.8 0.7 0.3 11.0 2016-17 PHX 66 31 49.5 26.5 77.3 1.9 3.2 5.1 1.1 2.7 1.2 0.9 0.6 14.4 2017-18 PHX 65 33 49.8 22.2 75.7 1.9 3.2 5.1 1.3 2.3 1.0 1.3 0.6 19.6 2018-19 PHX 43 32 48.6 42.8 81.5 0.7 3.3 4.1 1.5 2.8 1.2 1.2 0.7 18.0 2019-20 IND 67 33 53.6 40.3 81.9 1.0 3.2 4.2 1.5 2.8 1.2 1.3 0.5 19.8 2020-21 IND 4 29 52.9 0.0 80.0 0.5 3.0 3.5 1.3 4.0 0.5 1.0 0.0 15.5 2022-23 * All Teams 42 16 48.9 32.8 80.0 0.6 2.3 2.9 1.0 1.6 0.5 0.5 0.3 7.5 2022-23 * BRK 26 19 51.0 33.3 81.8 0.5 2.3 2.8 1.1 1.7 0.6 0.7 0.3 9.5 2022-23 * PHX 16 12 42.9 31.6 50.0 0.8 2.3 3.1 0.7 1.3 0.4 0.2 0.3 4.2 2023-24 MIN 11 11 43.9 15.4 75.0 0.5 1.6 2.0 0.8 1.0 0.4 0.4 0.1 3.7 Total 385 27 50.5 35.1 78.0 1.3 2.7 3.9 1.2 2.3 0.9 1.0 0.5 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.