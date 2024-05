Cam Johnson de retour ce soir pour les Suns

C’est la fin d’une longue attente. Blessé au niveau du ménisque droit le 4 novembre, Cam Johnson va enfin rejouer ce jeudi soir. Il aura ainsi manqué 37 matches d’affilée. « Je ne peux pas dire à quel point je suis impatient de revenir sur les parquets », glisse-t-il à l’Arizona Republic.

Onze semaines après sa blessure, l’ailier-fort des Suns va évidemment devoir retrouver le rythme et entrer doucement dans le grain bain. Ses minutes seront donc réduites.

« Il aura un rôle limité, mais il sera de retour », assure Monty Williams. « Il est vraiment bon depuis quelques semaines, il a fait un bon entraînement mercredi et il coche toutes les cases. C’est le bon moment pour le retrouver. »

Comment le joueur aborde-t-il ce premier match depuis début novembre ? Est-il un peu anxieux ?

« Je veux me lancer et m’amuser », répond-il. « Faire ce que j’ai à faire. Je me sens bien physiquement, avec mon genou. Je vais essayer d’apporter de l’énergie avec mes minutes et de contribuer à une victoire. »

Les Suns ont bien besoin d’un succès puisque la franchise de Phoenix reste sur 12 défaites en 14 matches…

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 1.0 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 Total 283 26 44.7 39.2 83.0 0.8 3.1 3.9 1.7 1.7 0.8 0.8 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.