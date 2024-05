Une confiance collective grandissante au sein du Thunder

On ne sait pas combien auraient misé sur le fait que le Thunder en soit là, après 45 matchs cette saison. Mais ils étaient peu nombreux à imaginer OKC à la 9e place à l’Ouest, avec un bilan quasi équilibré (22 victoires – 23 défaites), en étant devant les Wolves, les Blazers, les Suns voire les Lakers.

Derrière les leaders, Nuggets (8 victoires de suite) et Grizzlies (11), ou la principale surprise de la conférence, les Kings (5), la formation menée par Mark Daigneault est même l’une des équipes en forme du moment.

Cette nuit, les joueurs de l’Oklahoma n’ont fait qu’une bouchée des Pacers, en s’imposant de 20 points et en remportant un quatrième match de rang. « J’ai le sentiment qu’on a pris beaucoup de plaisir. Et c’est généralement le cas lorsque vous gagnez comme ça. Je ne pourrais pas choisir un moment précis, mais on a eu beaucoup de bonnes minutes. On les a enchaînées c’est sûr », remarque Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur de sa formation, à égalité avec Isaiah Joe (23 points).

Symbole ultime de ce plaisir de jouer ensemble, le nombre total de passes décisives. Le créateur en chef, Josh Giddey, a délivré onze offrandes, tandis que Kenrich Williams, souvent utilisé en milieu de raquette comme passeur relais, s’est offert un record en carrière avec dix unités.

« SGA » et Jaylin Williams en ont ajoutées six autres chacun, et voilà comment on obtient un impressionnant total de 41 passes décisives pour 47 tirs inscrits ! Un exceptionnel ratio qui permet au Thunder de signer un record à la passe depuis le déménagement de la franchise. Avant ça, les Sonics ont plus d’une fois dépassé la barre des 40 unités, avec même un record à 52 passes décisives.

« Je crois que l’équipe gagne en confiance, et cette confiance est collective en quelque sorte. Ce n’est pas comme si un joueur individuel visait une série ridicule ou quelque chose comme ça. Le groupe gagne en confiance ensemble, et on veut être une équipe dont l’ensemble est meilleur que la somme des parties », formule Mark Daigneault, dont la formation n’a perdu que deux fois, en neuf matchs, depuis 2023.

Le coach du Thunder estime que cette philosophie est ce qui fait la force des équipes qui gagnent.

« C’est ce dont je suis le plus satisfait. De nouveaux challenges nous attendent en jouant deux grosses équipes de l’Ouest (ndlr : Kings vendredi, puis Nuggets dimanche justement), à l’extérieur ce week-end, qui seront prêtes à nous affronter. Donc on doit rester sur terre et repartir à zéro », affiche prudemment le coach.