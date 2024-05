Plus tôt en janvier, Lauri Markkanen réussissait un gros poster contre Nikola Vucevic et les Bulls. Il vient de récidiver contre Ivica Zubac et les Clippers, avec une envolée et une puissance qui rappellent celle de Chicago.

Néanmoins, la NBA a mis à l’honneur le contre décisif de Dillon Brooks sur Darius Garland. On peut aussi saluer la belle passe de son coéquipier Ja Morant, main gauche et dans le dos. LeBron James, de son côté s’occupe de tout, avec un contre et un dunk sur la même action.