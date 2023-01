Betclic Élite : les Mets 92 tremblent mais s’en sortent chez la lanterne rouge

À première vue, ce duel entre Boulogne-Levallois, deuxième du championnat, et Fos-sur-Mer, lanterne rouge de Betclic Élite, n’était pas appelé à se décider sur l’ultime possession. Surtout quand on voyait les Mets 92 caracoler en tête à la mi-temps et rendre ce match à sens unique (52-31).

Et pourtant. Face aux coéquipiers d’un Victor Wembanyama très discret (11 points, 7 rebonds, 4 contres), maladroit (4/12 aux tirs, dont 1/7 à 3-pts, avec 5 pertes de balle) et que l’on a parfois vu se plaindre physiquement, les Fosséens ont trouvé les moyens de faire trembler les hommes de Vincent Collet, dans un Palais des sports de Marseille plein à craquer.

À l’arrivée, porté principalement par Justin James (24 points, 6 passes), Boulogne-Levallois s’en est néanmoins sorti sur le fil (83-82), décrochant par la même occasion sa troisième victoire de rang en Betclic Élite et se rapprochant de la première place occupée par Monaco.

Pour les joueurs de Fos-sur-Mer, en revanche, cette cinquième défaite de suite les maintient à la dernière place du championnat de France, malgré les efforts de Garlon Green (19 points) et Dylan Affo Mama (17 points, 7 rebonds).

Les locaux se seront cependant bien battus, remontant un handicap de… 24 points en seconde période pour se donner une chance de l’emporter dans les toutes dernières secondes. Une avance que les Mets 92 s’étaient construits (sans forcer) en première mi-temps, grâce à leur réussite insolente et grâce à la défense inexistante de leurs adversaires.

Puis, au retour des vestiaires, les Fosséens se sont enfin réveillés, asphyxiant leurs visiteurs avec une pression tout-terrain et les forçant à déjouer peu à peu, en plus de trouver de l’adresse. Poussés par leur public, les hommes de Rémy Valin ont rééquilibré ainsi les débats. Profitant en prime d’un Victor Wembanyama clairement pas dans son assiette, pas suffisamment servi et encore une fois trop éloigné du cercle.

Mais cela n’a finalement pas suffi, devant toute la maîtrise des Franciliens dans les moments chauds…