Une façon de boucler la boucle pour David Adelman

Mike Malone placé à l’isolement, c’est David Adelman qui dirigeait Nuggets la nuit dernière pour affronter les Blazers. Un adversaire pas comme les autres pour lui puisque son papa, Rick Adelman, est l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire de Portland, et gamin, il était « ballboy » de la franchise !

« C’est une sacrée coïncidence, et c’est un peu bizarre » reconnaissait-il avant le match. « C’est plutôt cool. Mais le plus important, quel que soit l’adversaire, c’est d’aller chercher la victoire et je vais faire du mieux possible. »

Objectif réussi avec une belle victoire face aux Blazers, la 14e de suite à domicile ! Résultat : une belle douche froide dans le vestiaire pour sa première victoire en carrière, et les compliments de Nikola Jokic. « Ce sera le prochain head coach à sortir du banc des Nuggets. Il est intelligent et il a toutes les réponses ».

Ces dernières années, Wes Unseld Jr. est devenu « head coach » des Wizards, mais d’autres avant lui étaient passés par Denver comme Chris Finch ou encore Jamahl Mosley. David Adelman fait partie de la nouvelle génération, et beaucoup de franchises aimeraient trouver leur Taylor Jenkins ou leur Joe Mazzulla.

« Les responsabilités changent, mais je le répète, rien ne change en ce qui concerne les attentes au niveau du jeu » nuance le fils de l’ancien entraîneur des Blazers, des Warriors, des Kings, des Rockets et des Timberwolves. « Tout le monde hausse son niveau de jeu. Les rôles sont différents, mais les attentes sont les mêmes que lorsque Mike est là. C’est pour ça qu’il est aussi bon depuis des années, parce qu’il y a des exigences en terme de préparation, de notre manière de jeu, et on va essayer de gagner pour lui. »