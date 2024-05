Damian Lillard brille seul dans le brouillard de Portland

Après avoir enchainé deux victoires consécutives à domicile face à des Mavericks épuisés puis privés de Luka Doncic, les Blazers poursuivent leur mauvaise série à l’extérieur avec une 8e défaite de suite. Il n’y a cette fois pas trop de honte à avoir puisque c’était à Denver où les Nuggets sont invincibles depuis 14 matches !

Un joueur n’a toutefois pas grand-chose à se reprocher, et c’est encore Damian Lillard. Meilleur marqueur du match avec 44 points à 12/20 au tir dont 6/12 à 3-points, il signe un 14/14 aux lancers-francs. Il ajoute également 8 passes décisives. Depuis quatre matches, il tourne à 42.5 points de moyenne, à plus de 55% aux tirs !

« J’ai changé mes plans » avait-il annoncé après la série de défaite des Blazers pour justifier ses récents coups de chaud en attaque, alors qu’il souhaitait pourtant laisser plus de place à ses coéquipiers en attaque cette saison. « Je ne fais qu’agresser la défense, je pénètre, je vais dans la raquette et j’attaque le cercle ». Une agressivité qui ouvre des brèches pour ses coéquipiers. « Il faut trouver le bon équilibre pour leur faciliter davantage les choses ».

Le problème, c’est que ses lieutenants manquent de régularité, et ils ont pris l’année par le mauvais bout. La preuve avec cette deuxième mi-temps que les Blazers terminent avec un terrible 2/15 à 3-points. Pourtant, les Blazers n’étaient menés que de 106-99 à huit minutes de la fin du match. Sauf qu’ils vont manquer sept tirs de suite, dont cinq à 3-points. Impossible dans ces conditions de créer la surprise face aux leaders de la conférence Ouest.

Anfernee Simons a du mal à se situer

Malgré ces défaillances et un niveau de jeu très moyen, Chauncey Billups est plutôt satisfait de la copie rendue par ses joueurs. « Je pense que nous avons bien joué » a-t-il expliqué. « Nous n’avons pas gagné le match, mais nous avons bien joué. Nous avons eu des passages difficiles qui nous ont fait mal ».

À l’exception d’un apport correct de Jerami Grant, auteur de 18 points face à ses anciens coéquipiers, Damian Lillard a pourtant encore manqué de soutien. Anfernee Simons a vécu un match difficile à 5/15 au tir dont 2/10 à 3-points ainsi que 4 balles perdues. Globalement, ce dernier semble perdu à côté d’un Damian Lillard en mode « attaque ». Peut-être que la solution serait de le faire sortir du banc pour qu’il retrouve un rôle de première option.

Sous les panneaux, Jusuf Nurkic s’est fait manger par Nikola Jokic, qui signe un 12 sur 12 à 2-points ! Quant à Josh Hart, il n’a apporté que 4 petits points.

À l’arrivée, c’est une 10e défaite en 14 matches, et la franchise a glissé à la 11e place dans la conférence Ouest, en dehors de la zone du « play-in ». La série de six matches à domicile permettra d’en savoir plus sur le vrai potentiel de cette équipe, qui reste une énigme.