Cade Cunningham explique pourquoi il avait peur de se faire opérer

Blessé au tibia depuis le 9 novembre, Cade Cunningham a attendu plusieurs semaines avant d’être opéré mi-décembre. Cette attente s’explique par l’attitude du joueur des Pistons, (la franchise, elle, voulait l’opération) qui a longuement hésité et a d’abord préféré miser sur le repos.

Et ce, pour deux raisons. La première, c’est évidemment les conséquences d’une opération. C’est-à-dire plusieurs mois d’absence, donc une saison 2022/2023 déjà terminée…

« C’est dur », reconnaît le premier choix de la Draft 2021, pour The Athletic, à Paris puisqu’il a voyagé avec les Pistons. « Ma carrière démarre juste et je n’ai pas encore montré aux gens qui j’étais. Je commençais à trouver le rythme mais mon tibia m’a tué. C’était dur pour moi de mettre une saison de côté comme ça. Après en avoir parlé, je me suis rendu compte qu’on était sur du long terme. J’ai encore beaucoup de basket à jouer. »

La seconde raison, c’était l’opération elle-même. L’ancien d’Oklahoma State n’était jamais passé sur le billard avant, il était donc craintif face à une intervention chirurgicale.

« Je suis devenu végan il y a quelques années, par rapport à ce que je mets dans mon corps », précise-t-il. « J’essaie de prendre ces choses-là très au sérieux. L’idée de mettre un corps étranger, une grosse tige dans ma jambe, me faisait peur. Je ne savais pas comment aborder cela. J’étais nerveux. »

Pour se décider, Cade Cunningham a évoqué la question avec plusieurs personnes, des joueurs et des coaches qui avaient déjà été opérés. Il a notamment parlé à Jrue Holiday, Rodney McGruder et Tim Hardaway Jr. C’est ce dernier, jamais opéré avant une intervention au tibia en 2019, qui va faire la différence.

“C’est lui qui m’a mis le plus à l’aise sur ce sujet », confesse le joueur de Detroit. « Il est le dernier à qui j’ai parlé et il avait la meilleure expérience. Une fois que la discussion a eu lieu, je me suis dit que j’allais le faire. Je suis allé voir les mêmes médecins que lui. Tout s’est parfaitement passé. Ces dernières semaines, j’ai vu la progression, donc je ne regrette pas du tout. »