Le MVP de la nuit | Nikola Jokic frôle encore la perfection

Comme les plus grands joueurs avant lui, de Michael Jordan à Stephen Curry, en passant par LeBron James, Nikola Jokic ne va pas tarder à banaliser l’excellence. Double MVP en titre, le pivot All-Star est bien parti pour réaliser le triplé puisque son niveau de jeu reste exceptionnel, et que les Nuggets se sont installés à la 1ère place de la conférence Ouest.

La preuve avec sa performance de la soirée face aux Blazers : 36 points, 12 rebonds et 10 passes pour 54 d’évaluation. C’est son 13e triple-double de la saison, et son 89e en carrière, et c’est qu’on retient, c’est son… 12 sur 13 aux tirs, dont 12 sur 12 à 2-points. Déjà dimanche, face au Magic, il avait signé un 7 sur 7 aux tirs à 2-points. Même chose face aux Lakers avec un 4 sur 4. En janvier, il tourne à 68% aux tirs, et il avait bien débuté l’année avec un 10 sur 13 aux tirs face aux Celtics.

13 triple-double, 13 victoires

« Il fait ça tout le temps » résume Jamal Murray à propos de la performance de son coéquipier. La stat la plus impressionnante, c’est lorsqu’on apprend que les Nuggets en sont à 13-0 cette saison lorsque Jokic termine avec un triple-double. C’est une série incroyable, et seul Draymond Green avait fait aussi bien jusque-là.

« On va dans la bonne direction et on joue avec beaucoup de confiance » souligne-t-il, avant d’évoquer les 32 passes de ses Nuggets. « C’est comme ça qu’on veut jouer, en se partageant la balle et en cherchant à avoir un impact par nos déplacements. C’est une forme de message, c’est comme ça qu’on veut jouer car ça rend tout le monde heureux. »

Nikola Jokic est évidemment au coeur de cette ambition dans le jeu, et c’est David Adelman, coach d’un soir, qui explique comment le Serbe transforme le jeu de son équipe. « On lance des systèmes pour lui, mais grâce à lui, ça se transforme dans des concepts collectifs. Il cherche à impliquer tout le monde ».