À Paris, Quin Snyder renoue avec le basket

Quin Snyder s’est retrouvé replongé dans un univers basket pour la première fois depuis son départ du Jazz, à l’issue de la saison dernière. Par amitié pour le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, l’entraîneur a même accepté d’endosser le costume de directeur du stage de détection organisé par la BAL, dimanche et lundi.

Pour la première fois depuis plus de 15 ans, il a ainsi ressenti le besoin de couper complètement à l’issue de la saison 2021-/2 afin de pouvoir se retrouver et profiter de sa famille.

« C’est un congé sabbatique pour moi. Un congé sabbatique personnel », a-t-il confié à l’Associated Press. « Je pense que c’est tout simplement sain. C’était une décision difficile à prendre, mais ce moment est unique et à ce stade de ma carrière, c’est quelque chose de vraiment important pour moi ».

Prêt à coacher à nouveau un jour ?

Ce stage de détection dans la capitale française qui réunissait 30 joueurs en provenance d’Afrique, d’Europe, des États-Unis, fait également écho à son parcours « international », lui qui a été assistant coach au CSKA Moscou en 2012/13. Dans un sport de plus en plus international, Quin Snyder s’est de nouveau senti à sa place.

« Le basket sert à construire des ponts. J’ai eu la chance de venir en Euroleague, j’ai travaillé en Russie pendant un an avec Ettore Messina. Vous pouvez apprendre tellement d’autres personnes, d’autres pays, de philosophies différentes qui, d’un point de vue pratique au niveau basket, vous rendent meilleur. Et puis il y a toutes ces choses qui vont avec, l’enrichissement personnel, l’apprentissage de nouvelles cultures, on rencontre de nouvelles personnes. C’est l’une des belles choses du sport ».

Nul doute qu’il a rapidement dû retrouver ses réflexes dans un environnement qu’il a côtoyé durant tant d’années, se retrouvant pour l’occasion accompagné de Dwyane Wade et Joakim Noah. Il pourrait ainsi prolonger le plaisir ce jeudi en assistant à la rencontre entre Detroit et Chicago à l’Accor Arena. Avant son retour sur les bancs de la ligue ?

« Avec un peu de chance, j’aurai l’occasion de le faire à nouveau », a-t-il en effet conclu.