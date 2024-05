De nouvelles images de la JT 1 !

Les prochaines semaines devraient être rythmées par les annonces concernant la JT 1, première chaussure signature de Jayson Tatum. En attendant les images officielles qui seront dévoilées par Jordan Brand, de nouvelles photos du modèle ont fuité, et permettent d’y voir un peu plus clair !

On retrouve une surcouche de mesh noire sur l’empeigne et un motif noir et rouge au niveau du talon, sur lequel ressort un « Jumpman » et le numéro 0 en doré. Les contours des initiales du joueur apparaissent également en doré sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle beige et rouge, avec des « fenêtres » d’aération sur la partie avant qui seraient similaires à celles présentes sur la Air Jordan 11 IE Low.

Il y a même une photo des semelles intérieures comportant le message « Welcome to the Zoo ».

(Via SneakerNews)

