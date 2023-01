Il ne fallait pas chauffer Draymond Green…

Avec deux points marqués et face à un Kristaps Porzingis qui comptait déjà 25 unités à la pause, Draymond Green vivait une première période compliquée à Washington. Et ses ennuis étaient non seulement sur le parquet, mais aussi dans les tribunes.

Un ou plusieurs spectateurs avaient en effet décidé de s’en prendre à lui. Sauf que Draymond Green n’est jamais le dernier pour répondre, et ces fans sont donc tombés sur un client.

« Il parlait depuis le début du match, jusqu’à ce que je le fasse taire », raconte l’intérieur à NBC Sports. « Il s’est arrêté manifestement. En réalité, ils étaient deux. Je n’avais rien contre ça puisque je ne savais pas où ils étaient, et je ne voulais pas le savoir. Il m’a motivé, donc j’ai apprécié. Merci à eux. »

Ce qui va particulièrement motiver Draymond Green, c’est une question que le fan va lui lancer : « Tu penses être un Hall of Famer ? ». Il n’en fallait pas plus pour réveiller le quadruple champion NBA.

Le défenseur de l’année 2017 va clairement monter d’un cran en troisième quart-temps, avec 6 points, mais surtout en dernier, avec 11 points et un parfait 4/4 au shoot, dont deux gros shoots primés.

Avec en plus les 12 points de Stephen Curry dans ce dernier acte, les Warriors remportent le quart-temps 34-25 et s’imposent finalement dans la capitale. « On adore quand Draymond est si impliqué », se réjouit le MVP des Finals 2022. « Peu importe ce qu’il met dans son moteur. »