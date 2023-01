Leurs deux leaders bloqués à l’infirmerie, les Bucks font le dos rond

Milwaukee marche sur des œufs depuis le début de l’année 2023 à cause des blessures. À la longue rééducation de Khris Middleton, qui a manqué son 16e match de suite à cause d’une blessure au genou, est venue s’ajouter la blessure de Giannis Antetokounmpo, le « go-to-guy » de l’équipe, lui aussi handicapé par des douleurs au genou, et qui n’a joué que cinq des neuf premiers matchs de l’année.

La situation du « Greek Freak » semble moins préoccupante que celle de son lieutenant puisqu’il a participé à l’échauffement d’avant-match hier face aux Pacers. Mais lorsque ton meilleur joueur se plaint de douleurs au genou, c’est logiquement toute la franchise qui retient son souffle.

« On continue de penser que ça fait partie des choses que lui et nous avons eu à gérer ces derniers temps. Pour moi, c’est chaque année la même chose depuis que je suis arrivé », a déploré Mike Budenholzer. « On pense que ce n’est pas plus grave que ça. Pour autant, on veut qu’il soit en bonne santé. Prendre soin de lui est notre priorité. On va probablement pécher par excès de prudence. On sait aussi combien il est important pour nous ».

Le coach des Bucks a ajouté que Giannis Antetokounmpo devrait suivre le même processus dès ce soir, face à Toronto, et qu’une décision sera prise quant à sa participation avant la rencontre.

Khris Middleton admiratif de l’effort de ses coéquipiers

De son côté, Khris Middleton est toujours dans l’attente que son genou résiste à plusieurs jours d’entraînement à haute intensité sans gonfler. Sa patience est mise à rude épreuve, lui qui attend désormais le feu vert du staff médical.

« C’est frustrant depuis six ou sept mois », a-t-il reconnu. « Je suis enthousiaste à l’idée de retourner sur le terrain avec mes gars. Je sais que je ne donne pas l’impression d’être enthousiaste, mais je suis prêt à y retourner, c’est tout ce que je peux dire ».

L’ailier a pour sa part laissé planer le doute sur la date de son éventuel retour, un peu désabusé de l’avoir vu être repoussé à plusieurs reprises déjà. « Je ne veux pas vous faire passer pour des idiots parce que ça fait un mois que je passe pour un idiot en disant que ça pourrait être la semaine prochaine », a-t-il glissé.

Malgré cette situation inédite, Milwaukee parvient toutefois à tenir le coup, en renouant par exemple avec la victoire hier, avec pour joueurs majeurs Jrue Holiday et Bobby Portis, tous les deux incertains avant le match en raison de douleurs respectivement à la cheville et au quadriceps ! Le dépassement de soi de chacun des ses coéquipiers encore aptes force ainsi l’admiration de Khris Middleton.

« Les gars se donnent à fond chaque soir. Ils trouvent différentes façons de rester dans le match et de le gagner. Ce sont des gars différents qui jouent, avec des temps de jeu différents, et on a des joueurs polyvalents pour jouer dans les moments cruciaux du match. Tout le monde essaie de s’affirmer et de faire quelque chose qu’il n’a pas eu l’habitude de faire pendant toute sa carrière », a-t-il souligné. « Je me vois juste leur faciliter la tâche, en sachant comment ils se donnent en ce moment. J’espère pouvoir rentrer et reposer un peu Jrue (Holiday) à la création et le laisser faire son truc en défense pour lui faciliter l’attaque. Même chose avec Giannis, avec Brook (Lopez), juste essayer de rendre la vie de chacun plus facile ».