Jayson Tatum (51 points) écœure les Hornets

Les Celtics sont parfaitement entrés dans la rencontre. Face à un LaMelo Ball énergique mais impatient, les finalistes prennent leur temps et enchaînent les paniers. Avec un Jayson Tatum brillant, ils passent un 10-0 et prennent les commandes dès le premier quart-temps (22-35).

L’ailier est toujours aussi facile en deuxième quart-temps, néanmoins, les Hornets commencent enfin à montrer un autre visage. Surtout, ils ne perdent pas de ballons ou presque (un seul à la pause) et profitent bien de ceux des Celtics. Avec un très bon Jalen McDaniels, ils restent dans la partie bien qu’ils soient clairement dominés (55-66).

Tatum enfonce le clou en début de deuxième mi-temps mais encore une fois, Charlotte parvient à réagir après le show du All-Star. Les Celtics connaissent une panne en attaque de presque quatre minutes et les troupes de Steve Clifford sautent sur l’occasion pour finir le quart-temps sur un 10-0 (86-92).

Pour lancer le dernier acte, Ball réussit enfin à faire des choses positives et on entre dans le « money time » avec deux équipes très proches au score. Mais les Hornets vont perdre des ballons, ce qu’ils ne faisaient pas jusque-là, et les Celtics vont non seulement prendre plusieurs rebonds offensifs mais aussi ne pas trembler sur la ligne, avec notamment Jayson Tatum qui conclut son petit bijou avec 51 points dans cette victoire méritée de Boston.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le jeu collectif de Boston. Les Celtics n’ont certes pas été trop gênés par la défense peu efficace des Hornets, mais ils ont réalisé une superbe partition collective. Le match de Boston ne s’est clairement pas résumé à un show Jayson Tatum. La balle a circulé, ils ont très souvent trouvé des shoots ouverts avec une offrande de plus et le résultat statistique est à la hauteur du spectacle : 34 passes décisives sur 43 shoots marqués.

– Les meilleures séquences des Hornets effectuées sans LaMelo Ball. Les moments forts des Hornets en deuxième et surtout en fin de troisième quart-temps ont été réalisés sans leur meneur de jeu, qui n’est jamais entré dans le match. Avec Terry Rozier aux manettes et avec la volonté de jouer à l’intérieur, Charlotte a montré des choses plus intéressantes que sur le jeu rapide. Jaden McDaniels, auteur de son meilleur match en carrière avec 26 points, et Mason Plumlee, 17 points, 11 rebonds et 7 passes, ont particulièrement été bons dans ces séquences des Hornets.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Une véritable démonstration. L’ailier a été sur un nuage toute la soirée. Il était en totale maîtrise, ne forçant rien, et affichant déjà 11 points après le premier quart-temps. Il était à 20 points à la pause. Il a bien négocié les prises à deux, en lâchant la balle et a été malin en fin de match pour aller chercher des lancers-francs, quand Boston était dans le bonus. Surtout qu’il a été parfait dans l’exercice : 14/14. Dans les dernières secondes, il s’est fait plaisir derrière l’arc pour dépasser les 50 points et finir avec 51 unités à 15/23 au shoot, 7/12 à 3-pts, 9 rebonds et 5 passes. Magnifique.

⛔ LaMelo Ball. Tout le contraire de Tatum ou presque en matière de justesse et de patience. Le meneur de jeu des Hornets a fait son match dans son coin, multipliant les shoots rapides et suspects. En deuxième quart-temps, il prend une faute bête, sa troisième en plus, et doit donc rejoindre le banc. Dans la foulée, ses coéquipiers terminent à fond la mi-temps et il regardera aussi du banc leur bonne fin de troisième quart-temps. Le frère de Lonzo n’a eu qu’une seule séquence positive : le début du dernier quart-temps avec 8 points en quatre minutes. Mais ça ne peut faire oublier son vilain 8/23 au shoot, ses cinq fautes et cette impression qu’il a joué à côté de ses coéquipiers et pas avec eux.

LA SUITE

Charlotte (11-34) : déplacement à Houston, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).

Boston (33-12) : réception des Warriors, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.