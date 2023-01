Trois équipes en discussion avec les Pistons pour récupérer Nerlens Noel ?

Le hasard a bien fait les choses pour Nerlens Noel. Cloué sur le banc de Dwane Casey depuis des semaines, il profite de plusieurs absences dans le secteur intérieur des Pistons pour récupérer des minutes. Et se montrer à quelques semaines de la date limite des transferts du 9 février prochain.

Selon The Athletic, sa situation contractuelle va évoluer à Detroit. Le pivot, qui affiche de modestes statistiques à 2 points et 3 rebonds de moyenne, est dans la deuxième année de son contrat à 28 millions de dollars signé avec les Knicks. Il touche cette saison 9,2 millions de dollars et la troisième année (9,7) est en option.

Les Pistons n’auraient, à l’heure actuelle, pas l’intention d’activer cette option cet été. Ou, s’ils le font, dans l’espoir de transférer le pivot qui, lui, ne devrait pas accepter de « buyout ».

D’ici là, la franchise du Michigan a donc la possibilité de l’échanger avant le 9 février. L’équipe aurait entamé des discussions en ce sens avec le Heat, les Nuggets et les Mavs, dont il avait déjà été question en décembre dernier. Trois équipes qui possèdent déjà des pivots remplaçants.

Isaiah Stewart (épaule), Jalen Duren (cheville) et Marvin Bagley (main) tous blessés, Nerlens Noel a été titularisé à trois reprises la semaine dernière. Sans beaucoup marquer, il a rappelé qu’il pouvait être encore une force dissuasive dans la raquette avec notamment une sortie à 5 rebonds, 4 contres et 3 interceptions face aux Wolves.