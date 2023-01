Harrison Barnes, adroit comme jamais

Les Kings ont remporté leur quatrième victoire consécutive en battant les Spurs (132-119) dimanche. Et Harrison Barnes a mené la danse, marquant 29 points grâce à une adresse diabolique, à 8/11 au tir dont 4/6 à 3-points.

Les Spurs menaient pourtant 44-41 lorsque Mike Brown a pris un temps-mort au cours du deuxième quart-temps. San Antonio avait alors réussi 21 de ses 28 tirs, soit un taux de réussite de 75%. Les Kings ont finalement pris le contrôle du match dans le troisième quart-temps avant de porter leur avance à 102-90 au terme de ce dernier.

« Il est évident que nous étions meilleurs sur le plan défensif en deuxième mi-temps » a reconnu le coach. « Nous allons devoir faire un meilleur travail en défendant pendant 48 minutes. Nous ne pouvons pas continuer à défendre 24 minutes par match, surtout en deuxième mi-temps. C’est une chose que nos gars doivent corriger ».

La bonne nouvelle, c’est que les Kings ont de leur côté affiché une adresse au tir de 55.1% sur le match, dont 46.7% à 3-points. Le tout, en ayant six joueurs différents avec au moins 12 points marqués.

« Il a fallu la contribution de toute l’équipe » a confirmé Davion Mitchell. « Je pense que nos titulaires ont eu du mal à démarrer. Avec les remplaçants nous avons juste essayé de faire le boulot et d’apporter de l’énergie. Je pense que nous avons réussi et ensuite nous avons déroulé ».

Harrison Barnes, l’homme en forme du moment

Harrison Barnes a donc inscrit 29 points face à San Antonio. Dans trois des quatre dernières victoires de Sacramento, il a terminé avec plus de 25 points marqués, en étant surtout particulièrement adroit à 3-points.

L’ancien Warrior continue ainsi sa montée en puissance, alors qu’il tournait à 11.1 % de loin en octobre, pour 11.3 points par match. En novembre puis décembre, sa moyenne est montée à 14 points par match, à 34 puis 32% de loin. Et ses statistiques ne cessent de monter : sur huit matchs disputés en janvier, il tourne ainsi à 22.3 points en moyenne à 55.7 % de réussite dont 51.8 % de réussite à l’arc !

« Nous avons juste essayé de limiter les points dans la peinture » a expliqué Harrison Barnes. « Ils ont eu beaucoup de paniers faciles en première mi-temps, plus de 40 points dans la peinture. Nous voulions essayer de réduire les espaces et ainsi les obliger à prendre des tirs au-dessus de nous. Nous avons essayé de répondre à leur agressivité par de l’agressivité. S’ils contestaient nos passes, nous forçaient à sortir de nos positions préférentielles, nous allions essayer de couper fort vers le cercle et de mettre la pression dans la raquette ».

Et si le ballon ressortait, Harrison Barnes et ses camarades étaient aussi là pour sanctionner.